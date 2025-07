Wirtz marca seu 1º gol pelo Liverpool em amistoso no Japão

O meia-atacante alemão Florian Wirtz, principal reforço do Liverpool para a temporada 2025/2026, marcou seu primeiro gol pelo clube na vitória por 3 a 1 sobre o Yokohama Marinos, em amistoso disputado nesta quarta-feira (30), no Japão.

Os 'Reds', atuais campeões da Premier League, dominaram amplamente a partida, apesar de terem saído atrás no placar no início do segundo tempo, quando o atacante Asahi Uenaka (55') marcou o gol do time japonês.

Sete minutos depois, Wirtz empatou para o Liverpool após receber passe do egípcio Mohamed Salah.

O jogador alemão de 22 anos chegou a Anfield em meados de junho, depois que o Liverpool pagou 125 milhões de euros (R$ 803,8 milhões na cotação atual) ao Bayer Leverkusen.

"Estou muito feliz por marcar meu primeiro gol. Espero que venham muitos mais", declarou Wirtz, eleito o melhor jogador da partida.

Na sequência, os jovens Trey Nyoni (68') e Rio Ngumoha (87') completaram a virada dos ingleses.

Fora do jogo, o goleiro Alisson Becker deixou a delegação do Liverpool e voltou ao Brasil por motivos pessoais, informou o clube.

Antes do pontapé inicial, foi prestada uma homenagem a Diogo Jota, jogador português do Liverpool que faleceu no início do mês em um acidente de carro na Espanha.

