Wall Street abre em leve alta com dados do PIB dos EUA e decisão do Fed em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em leve alta nesta quarta-feira, com os investidores avaliando dados melhores do que o esperado para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos e aguardando a decisão de política monetária do Federal Reserve e balanços do setor de tecnologia.

O Dow Jones subia 0,10% na abertura, para 44.677,90 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,16%, a 6.381,23 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,20%, para 21.140,397 pontos na abertura.

(Reportagem de Nikhil Sharma)