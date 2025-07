Veja reações após anúncio de sanções sobre Alexandre de Moraes pelos EUA

BRASÍLIA (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, acusando-o de autorizar prisões arbitrárias antes do julgamento e de suprimir a liberdade de expressão.

Veja a seguir declarações em reação ao anúncio feito pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

GLEISI HOFFMANN, MINISTRA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:

"A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante. Mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma Nação pode se intrometer no Poder Judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais esse absurdo."

EDUARDO BOLSONARO (PL-SP), DEPUTADO FEDERAL, FILHO DO EX-PRESIDENTE JAIR BOLSONARO:

"O mundo está olhando para o Brasil. Hoje, os EUA anunciaram sanções contra Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky, usada contra violadores de direitos humanos. É um marco histórico e um alerta: abusos de autoridade agora têm consequências globais."

"Chegou a hora do Congresso agir. A anistia ampla, geral e irrestrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia."

FLÁVIO DINO, MINISTRO DO STF:

"Minha solidariedade pessoal ao ministro Alexandre de Moraes. Ele está apenas fazendo o seu trabalho, de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição do Brasil. E as suas decisões são julgadas e confirmadas pelo COLEGIADO competente (Plenário ou 1ª Turma do STF)."

SÓSTENES CAVALCANTE (RJ), LÍDER DO PL NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

"Ele (Moraes) rasgou a Constituição. Pisou no devido processo legal. Calou brasileiros, censurou jornalistas, prendeu sem crime. O Senado foi omisso. Fingiu que não viu. Mas ele não parou. Atacou também direitos humanos de cidadãos americanos, feriu a liberdade de expressão além das nossas fronteiras. E o que o Senado brasileiro não teve coragem de fazer... os EUA fizeram com força."

"Quando o mundo reage ao que o Brasil tolerou, é porque a democracia aqui já foi longe demais na direção errada."

"GRANDE DIA !!!"

CREOMAR DE SOUZA, CIENTISTA POLÍTICO, CEO DA DHARMA POLITICS:

"Não se trata apenas da relação bilateral. O ponto agora é medir a capacidade que as ações da Casa Branca têm de instilar medo e dissenso entre atores institucionais brasileiros. O bonde segue descarrilhando."

JOSÉ GUIMARÃES (PT-CE), LÍDER DO GOVERNO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS:

"GRAVÍSSIMO! Fruto da conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil, Trump sanciona o ministro Alexandre de Moraes com base na chamada Lei Magnitsky. Isso não é apenas uma afronta a um ministro do Supremo — é um ataque direto à democracia brasileira e à nossa soberania nacional!... Não aceitaremos interferência estrangeira nos rumos da nossa Justiça!"

(Por Maria Carolina Marcello e Eduardo Simões)