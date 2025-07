Terremoto e alertas de tsunami: como foi o dia em países do Pacífico

Um terremoto de magnitude 8,8 na costa leste da Rússia, no Pacífico Norte, gerou impactos em países —inclusive da América do Sul— e fez com que tremores fossem enfrentados, ondas altas registradas e alertas de tsunami disparados em diferentes nações do Pacífico. Apesar do susto, ninguém morreu.

Moradores foram retirados de regiões costeiras na Rússia, Japão, Havaí, e outros territórios. Saiba como foi o desenrolar dos acontecimentos durante o dia.

Tremor começou na Rússia

O epicentro do terremoto estava no oceano Pacífico, a uma profundidade de 17 quilômetros e 160 quilômetros ao sul da península russa de Kamchatka. Esse foi um dos terremotos mais fortes já registrados no extremo oriente do país.

O epicentro ocorreu na região conhecida como ''Círculo de Fogo'', onde aconteceram 90% dos terremotos registrados em todo o mundo. Esta região foi batizada assim porque, no fundo do oceano, há uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas que coincidem com as extremidades de uma das maiores placas tectônicas do planeta, causando tremores.

Depois do primeiro terremoto, ocorreram outros dois de magnitude 5,1 e 5,0 na escala Richter com diferença de 20 minutos. Uma onda de tsunami de cerca de quatro metros foi registrada na região, informou a agência russa de notícias RIA.

Outros 30 tremores com intensidade de dois a cinco pontos foram registrados na área. A cidade de Severo-Kurilsk inundada, com edifícios destruídos e em estado de emergência. O governo russo afirmou que "construções sólidas" e o "sistema de alertas" do país contribuíram para o não registro de mortes. Já a imprensa local disse que algumas pessoas ficaram feridas, mas não informou o número.

O vulcão Klyuchevskoy, no território de Kamchatka, entrou em erupção após o terremoto. A informação é da RIA, com base em relatório da filial de Kamchatka do Serviço Geofísico Unificado da Academia Russa de Ciências.

Efeitos chegaram ao Japão

Passageiros em Tóquio são informados que serviços do trem foram suspensos Imagem: Kim Kyung-Hoon / Reuters

No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte. Na manhã de quinta-feira (31; horário local; noite de quarta, no Brasil) os alertas de tsunami permaneciam em vigor para algumas regiões, como Hokkaido, Okinawa e Tohoku. Em outras áreas, o aviso foi suspenso, segundo o jornal NHK.

Ondas altas foram observadas em partes do Japão ao longo de hoje. O tamanho variou entre 10 centímetros e 1,3 metro em províncias como Iwate, Miyagu e Hokkaido, segundo informações do jornal NHK. Ao longo do dia, alguns serviços foram interrompidos.

A agência de metereologia do país ainda pede que a população fique afastada do litoral e das fozes dos rios. Eles afirmaram que vão monitorar as condições até a manhã de quarta para poder decidir se o alerta será suspenso.

O alerta também forçou que a usina nuclear de Fukushima fosse evacuada. A usina foi desativada após ser atingida por um tsunami em 2011. Uma porta-voz da TEPCO, a empresa que opera a planta, disse à AFP que não foram observadas "anomalias" no estabelecimento.

EUA também foram impactados na sequência

Ondas de até 1,7 metros atingiram o Havaí, mas sem grandes impactos. Ondas modestas também chegaram à Califórnia, sem relatos iniciais de danos. Os moradores dos condados de Humboldt e Del Norte receberam os alertas mais severos do estado, com a recomendação para ficarem longe das praias.

Alerta de tsunami para as ilhas havaianas terminou às 15h58 (horário de Brasília), informou o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. Às 5h50, o centro de monitoramento já havia reduzido o nível de alerta para as ilhas, dizendo que nenhum grande tsunami era esperado.

Apesar de ter cancelado alertas para algumas regiões, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami manteve o aviso para outras regiões nesta noite. São elas: áreas costeiras da Califórnia, desde a linha dos condados de Humboldt e Del Norte, na Califórnia, até a fronteira entre o Oregon e Califórnia.

Chile e Equador retiram alertas de tsunami

Nesta noite, o Equador retirou o alerta de tsunami para a costa do país após avaliação técnica das condições oceânicas. Em nota, o país disse que se baseou em relatórios da Marinha para concluir que a agitação do mar diminuiu e não representam mais uma ameaça à população e à infraestrutura costeira do território. Porém, a gestão solicitou que a população siga acompanhando as instruções das autoridades.

Chile, banhado pelo Oceano Pacífico, também cancelou o alerta. A Agência de Gestão de Riscos de desastres da Colômbia informou que não houve danos no país após o aviso. "O cancelamento indica que não chegarão mais ondas de tsunami à região do Pacífico e que as atividades marítimo-costeiras estão voltando ao normal em Cauca, Valle del Cauca, Nariño e Chocó", disse o órgão.

De manhã, o Chile iniciou a evacuação da população de algumas cidades pelo risco de tsunami. A expectativa era que a Ilha de Páscoa fosse o primeiro território chileno atingido, mas nenhum dano no local foi relato, disse Alicia Cebrián, diretora da agência nacional de resposta a desastres do país, informou a CNN Internacional.