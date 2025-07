Truss, Elseve ou L'Oréal Professionnel: qual tem o melhor óleo para cabelo?

Se tem uma coisa que eu levo a sério na rotina de beleza é o cuidado com o cabelo. E como fã de óleos capilares —por nutrição, proteção térmica ou aquele brilho extra— decidi testar três produtos: Truss Nutri Infusion, Elseve Liso dos Sonhos e L'Oréal Professionnel Absolut Repair.

Cada um tem propostas diferentes, texturas e resultados que variam conforme o tipo de fio e a forma de uso. Aqui vai minha experiência com cada um deles:

Truss Nutri Infusion

Óleo para cabelos Truss Nutri Infusion Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Dá brilho. A fórmula com óleos nutritivos proporciona brilho logo após a aplicação, deixando os fios com aparência saudável e bem cuidada. É ideal para quem sente o cabelo opaco ou sem vida. Além disso, ele não pesa nos fios e tem efeito "desmaia".

Combate o frizz. O óleo forma uma película leve nos fios, que ajuda a selar as cutículas capilares, impedindo que a umidade do ambiente cause frizz. Senti essa diferença no meu cabelo, principalmente pós-escova.

Deixa os fios macios. A mistura de sete óleos repõe os lipídios perdidos por agressões como sol, químicas ou calor. Isso ajuda a recuperar a textura do fio e devolver a maciez. Senti diferença após 15 dias de uso todos os dias. Percebi a redução das pontas duplas e até mesmo da quebra das madeixas.

Proteção térmica de até 230°C. Pode ser usado antes do secador, chapinha ou babyliss, atuando como protetor térmico. Isso é essencial para quem usa ferramentas de calor com frequência, como eu, evitando danos e ressecamento.

Versatilidade de uso. Pode ser usado como finalizador leve no dia a dia ou como umectação noturna, para um tratamento mais intenso.

Perfume duradouro. O aroma é marcante e elegante, com fixação duradoura ao longo do dia, deixando o cabelo com aquele cheiro de salão por horas.

Dois tamanhos. Tem opção de 30 ml ou 60 ml. Serve para testar ou levar no nécessaire.

Ponto de atenção

Preço. Pela quantidade que vem, poderia ser mais acessível.

Elseve Liso dos Sonhos

Óleo para cabelos Elseve Liso dos Sonhos Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Efeito alinhador e redução do frizz. O produto ajuda a disciplinar os fios e reduzir o frizz visivelmente, especialmente quando ativado com calor. É ideal para quem busca aquele visual mais "liso escovado" com menos esforço.

Fórmula ativada pelo calor. O grande diferencial está na tecnologia que potencializa o efeito do produto com o uso de ferramentas térmicas, como secador ou chapinha. Isso permite um acabamento mais polido e realmente senti uma aparência de salão, mesmo em casa.

Brilho e selagem das pontas. Além de alisar, o sérum entregou brilho com aspecto saudável, e ajudou também a selar minhas pontas ressecadas. Percebi um aspecto menos espigado.

Quantidade. Com 100 ml, vem em uma embalagem maior que a maioria dos óleos do mercado, o que significa mais produto por um preço mais acessível.

Pontos de atenção

Efeito liso. Apesar de prometer um cabelo liso por até cinco lavagens, o efeito liso começou a sair já na primeira vez que lavei o cabelo. Isso pode gerar frustração, principalmente para quem espera um resultado mais duradouro. Além disso, o produto funciona melhor como finalizador e aliado ao calor.

Sozinho não funciona totalmente. Embora sozinho o efeito seja limitado, quando usado com o xampu, condicionador e creme da mesma linha, o resultado tende a ser mais próximo do prometido, ou seja, com efeito mais duradouro e com melhor controle do volume.

L'Oréal Professionnel Absolut Repair

Cheiro de quem acabou de sair do salão. O perfume é um dos grandes destaques: tem aroma profissional e marcante, que deixa o cabelo com cheiro de recém-saído do salão. Ideal para quem gosta de produtos com fragrância duradoura.

Óleo para cabelos L'Oréal Professionnel 10 em 1 Absolut Repair Imagem: Jéssica Nascimento/Arquivo pessoal

Hidratação. A fórmula possui quinoa dourada e proteína hidrolisada de trigo para hidratar bem, especialmente os cabelos danificados ou sensibilizados. Atua como um "resgate", deixando os fios mais macios e saudáveis.

Melhora a textura e o brilho dos fios. Após o uso, os fios ficam visivelmente mais alinhados e com brilho natural, principalmente quando o produto é aplicado nos cabelos molhados.

Disponível em dois tamanhos. Disponível em 30 ml ou 90 ml, o que facilita tanto o teste inicial quanto o uso no dia a dia ou em viagens.

Pontos de atenção

Pode pesar se usado com o cabelo seco. Quando aplicado nos fios secos, percebi que o produto pesa e deixa uma sensação oleosa, principalmente nas pontas. O ideal é usá-lo nos cabelos úmidos ou molhados para melhor resultado.

Preço. O valor é mais alto em comparação com outras opções no mercado.

Qual vale mais a pena?

Se eu tivesse que escolher apenas um para manter na rotina, seria o Truss Nutri Infusion pela versatilidade, desempenho em qualquer tipo de uso (seco ou molhado), resultado imediato e aroma. Ele se destacou como o mais completo e equilibrado.

O Elseve é um bom intermediário para quem quer alinhar os fios sem gastar muito, e o Absolut Repair é opção para ocasiões em que o cabelo precisa de um tratamento mais intenso.

