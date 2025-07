Trump pressiona por corte de juros em dia de decisão do Fed

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir que o Federal Reserve reduza a taxa de juros depois que dados mostraram que o crescimento econômico dos país se recuperou mais do que o esperado no segundo trimestre.

"O PIB DO 2º TRIMESTRE ACABOU DE SER DIVULGADO: 3%, MUITO MELHOR DO QUE O ESPERADO! 'Tarde demais' AGORA TEM QUE BAIXAR A TAXA. Sem inflação! Deixe as pessoas comprarem e refinanciarem suas casas!", escreveu Trump no Truth Social horas antes de o banco central divulgar seu comunicado de política monetária.

(Reportagem de Susan Heavey)