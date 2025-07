Trump diz que prazo de 1º de agosto para tarifas não será prorrogado

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que o prazo de 1º de agosto para que os parceiros negociem acordos comerciais antes da imposição de tarifas mais altas não será prorrogado.

"O prazo de 1º de agosto é o prazo de 1° de agosto - ele continua firme e não será prorrogado. Um grande dia para a América!!!", escreveu Trump em publicação no Truth Social com todas as letras maiúsculas.

(Reportagem de Susan Heavey)