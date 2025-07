Trump diz que EUA vão impor tarifa de 15% sobre importações sul-coreanas

Por Trevor Hunnicutt e Ju-min Park

WASHINGTON/SEUL (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos vão cobrar uma tarifa de 15% sobre as importações da Coreia do Sul como parte de um acordo com o parceiro comercial asiático que evita taxas ainda mais altas.

"Tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos da América concordaram com um acordo comercial total e completo com a República da Coreia", disse Trump no Truth Social.

O governo sul-coreano não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto. A Reuters não verificou os termos do acordo.

Como parte do acordo, a Coreia do Sul deve investir US$350 bilhões nos Estados Unidos em projetos selecionados por Trump e comprar US$100 bilhões em gás natural liquefeito e outros produtos energéticos, disse o presidente dos EUA.

Não ficou imediatamente claro como os acordos de investimento devem ser estruturados ou em que prazo. Trump disse que outros investimentos seriam anunciados posteriormente.

O presidente sul-coreano Lee Jae Myung visitará a Casa Branca "nas próximas duas semanas" para uma reunião com Trump, acrescentou o presidente dos EUA.

Trump também disse que a Coreia do Sul aceitará produtos norte-americanos, incluindo carros, caminhões e produtos agrícolas, em seus mercados e não vai impor taxas de importação sobre eles.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Ju-min Park)