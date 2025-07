Trump diz que EUA aplicarão tarifa de 25% sobre a Índia a partir de 1º de agosto

Por Trevor Hunnicutt e Aftab Ahmed e Manoj Kumar

WASHINGTON/NOVA DÉLHI (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs nesta quarta-feira uma tarifa de 25% sobre os produtos importados da Índia a partir de 1º de agosto, bem como uma penalidade não especificada pela compra de armas e petróleo russos - medidas que podem prejudicar as relações entre os países.

A decisão dos Estados Unidos isola a Índia de forma mais severa do que outros parceiros comerciais importantes e ameaça desfazer meses de negociações entre os dois países, prejudicando um parceiro estratégico importante de Washington e um contrapeso à China.

"Embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos, fizemos relativamente poucos negócios com ela porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e detestáveis de todos os países", escreveu Trump em uma postagem no Truth Social.

"Eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de ENERGIA da Rússia, junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia PARE DE MATAR NA UCRÂNIA - TUDO QUE NÃO É BOM!"

Em resposta, o governo indiano disse em um comunicado que estava estudando as implicações dos anúncios de Trump e que continuava dedicado a garantir um acordo comercial justo com os EUA.

"A Índia e os EUA vêm mantendo negociações para concluir um acordo comercial bilateral justo, equilibrado e mutuamente benéfico nos últimos meses. Continuamos comprometidos com esse objetivo", afirmou.

A Casa Branca já havia alertado a Índia sobre suas tarifas médias elevadas - quase 39% sobre produtos agrícolas - com taxas que chegam a 45% sobre óleos vegetais e cerca de 50% sobre maçãs e milho.

A Rússia continuou a ser o principal fornecedor de petróleo para a Índia durante os primeiros seis meses de 2025, representando 35% do fornecimento total.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, têm atualmente um déficit comercial de US$45,7 bilhões com a Índia, a quinta maior.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse que Trump estava frustrado com o progresso das negociações comerciais com a Índia e acredita que o anúncio da tarifa de 25% ajudará na situação. Hassett disse que mais informações sobre a penalidade adicional serão divulgadas "em breve"

O novo imposto dos EUA sobre as importações da Índia seria maior do que o de muitos outros países que fecharam um acordo com o governo Trump recentemente. A tarifa do Vietnã está fixada em 20% e a da Indonésia em 19%, enquanto a taxa para o Japão e a União Europeia é de 15%.

"Esse é um grande revés para os exportadores indianos, especialmente em setores como têxteis, calçados e móveis, pois a tarifa de 25% os tornará não competitivos em relação aos rivais do Vietnã e da China", disse S.C. Ralhan, presidente da Federação das Organizações de Exportação da Índia.

Os negociadores dos EUA e da Índia realizaram várias rodadas de discussões para resolver questões controversas, principalmente sobre o acesso ao mercado indiano para produtos agrícolas e lácteos dos EUA.

Em sua última declaração, a Índia afirmou que atribui a maior importância à proteção e à promoção do bem-estar de seus agricultores, empresários e pequenas empresas.

"O governo tomará todas as medidas necessárias para garantir nosso interesse nacional, como tem sido o caso com outros acordos comerciais", afirmou.

O revés ocorre apesar dos compromissos anteriores assumidos pelo primeiro-ministro Narendra Modi e por Trump de concluir a primeira fase de um acordo comercial em 2025 e expandir o comércio bilateral para US$500 bilhões até 2030, de US$191 bilhões em 2024.

(Reportagem de Susan Heavey, Katharine Jackson em Washington, Manoj Kumar e Aftab Ahmed em Nova Délhi)