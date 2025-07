Trump diz acreditar que EUA terão "acordo muito justo" sobre comércio com a China

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as negociações estão avançando com a China e que espera que os dois lados cheguem a um acordo justo sobre comércio.

"Estamos avançando com a China. Estamos indo bem com a China", declarou Trump aos repórteres na Casa Branca. "Acho que tudo vai se resolver muito bem. Estamos no mesmo ritmo, acho que teremos um acordo muito justo com a China."

(Reportagem de Nandita Bose e Jeff Mason)