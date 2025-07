Trump não mandou exibir bandeira do Brasil em NY em apoio a Bolsonaro

É falso que Donald Trump mandou exibir uma bandeira do Brasil na Times Square, em Nova York, como um sinal de apoio a Jair Bolsonaro.

Posts que circulam em redes sociais usam vídeos manipulados por inteligência artificial. Um deles mostra bandeiras brasileiras sendo exibidas em Nova York; o outro simula uma reportagem do jornalista Roberto Cabrini, da Record, para dar a impressão de que o fato é verdadeiro.

O que diz o post

"Trump apoia Bolsonaro e põe bandeira do BR em Nova York", diz a mensagem contida na publicação.

O post traz dois vídeos. No primeiro, Roberto Cabrini aparece tendo ao fundo os arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. "Uma cena chocou o mundo agora há pouco. O presidente dos Estados Unidos Trump mandou colocar a bandeira do Brasil no telão gigante da Times Square, em Nova York. O recado foi claro: é apoio direto ao Bolsonaro. A imagem já tá rodando o mundo e tá dando o que falar. Será que vem intervenção estrangeira no Brasil?", diz o áudio atribuído ao jornalista.

Abaixo do vídeo de Cabrini, há outro mostrando um telão em um prédio na Times Square, que supostamente estaria exibindo a bandeira do Brasil, e pessoas vestindo camisas amarelas. Ao fundo, é possível ouvir o grito "Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor".

Por que é falso

Vídeo de Cabrini teve áudio manipulado por IA. O UOL Confere submeteu o conteúdo compartilhado pelas publicações enganosas à análise de ferramentas especializadas na identificação de manipulações digitais. O Hive Moderation indicou 99,6% de probabilidade de a fala de Cabrini ter sido manipulado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (abaixo). Já o Detect.AI apontou 92% de possibilidade de adulteração (abaixo).

Hive Moderation aponta 99,6% de probabilidade de áudio ter sido adulterado por IA Imagem: Reprodução

Detect.AI apontou 92% de probabilidade de adulteração em vídeo compartilhado pelos posts enganosos Imagem: Reprodução

Reportagem original fala sobre Sílvio Santos. Uma busca reversa permitiu descobrir o conteúdo original da fala de Cabrini. A reportagem foi ao ar em 19 de agosto de 2024, em edição especial do programa Câmera Record em homenagem a Sílvio Santos, que havia morrido dois dias antes. O jornalista foi até o bairro da Lapa, no Rio, para contar o início da trajetória do apresentador, que nasceu naquela região (aqui, aqui e abaixo). Em momento algum Cabrini cita Trump, Bolsonaro ou projeções no telão da Times Square.

Imagem da Times Square foi gerada por IA. Pelo Google Street View, é possível identificar o local exato de Nova York que as publicações enganosas tentaram reproduzir. Trata-se do edifício One Times Square, observado a partir da estátua do padre Francis P. Duffy (aqui). Porém, em uma visão mais próxima do prédio (aqui e abaixo), nota-se que a estrutura real da construção é diferente daquela exibida nas peças desinformativas, em um indício de que houve manipulação digital. Outro elemento que reforça o uso de inteligência artificial é a grafia incorreta do lema da bandeira brasileira: "Ordem e Progesso", em vez de "Ordem e Progresso" (abaixo, em destaque).

Lema "Ordem e Progresso" tem grafia incorreta em posts falsos; erro é comum em imagens manipuladas por IA Imagem: Reprodução

Não há registro de homenagem de Trump a Bolsonaro em Nova York. Uma busca no Google por termos tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não trazem qualquer referência de uma possível ordem de Trump para projetar a bandeira do Brasil na Times Square como forma de apoio a Bolsonaro. Caso fosse real, o fato certamente teria sido retratado pela imprensa norte-americana e brasileira, com repercussão nos dois países.

Trump criticou investigações contra Bolsonaro. Ao anunciar o tarifaço de 50% aos produtos brasileiros importados pelos EUA, o presidente norte-americano atacou as eleições no Brasil e deu a entender que as sanções foram motivadas pelo julgamento de Bolsonaro por seu envolvimento na trama golpista (aqui). Trump declarou não ser "amigo" do ex-presidente (aqui), mas disse acreditar que ele é "um homem honesto" e classificou a investigação contra Bolsonaro como "vergonhosa" (aqui).

