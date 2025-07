Trump anuncia acordo comercial com Coreia do Sul com tarifas de 15%

30/07/2025 20h43 O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (30) que alcançou um acordo comercial com a Coreia do Sul, pelo qual impõe tarifas de 15% sobre os produtos coreanos que entrarem nos Estados Unidos. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Trump impôs uma tarifa generalizada de 10% a aliados e rivais igualmente, além de outras mais elevadas sobre aço, alumínio e automóveis. O republicano planeja impor tarifas aduaneiras adicionais a dezenas de países a partir de 1º de agosto. Em sua plataforma Truth Social, Trump afirmou que a Coreia do Sul se comprometeu a investir 350 bilhões de dólares (R$ 1,96 trilhão) nos Estados Unidos e a comprar 100 bilhões de dólares (R$ 560 bilhões) em gás natural liquefeito "ou outras fontes de energia". Com esse acordo, a Coreia do Sul escapa da ameaça inicial de um acréscimo tarifário de 25%. bys-jgc/erl/atm/mel/am © Agence France-Presse