Terremoto seguido de tsunami na Rússia atinge outros países do Pacífico

DO UOL, com RFI e outras agências

Um dos terremotos mais fortes já registrados no extremo oriente da Rússia, atingiu na manhã de hoje (horário local) a região da península de Kamchatka, com magnitude de 8,8 na escala Richter.

O que aconteceu

Tremor levou a tsunami com ondas de até quatro metros e alertas em diversos países do Pacífico, incluindo os EUA. Epicentro foi a cerca de 126 km a sudeste da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky. Moradores foram retirados de regiões costeiras na Rússia, Japão, Havaí, e outros territórios.

O Centro de Alerta do Pacífico já rebaixou o nível de alerta para tsunami no Havaí. Na Rússia, o impacto foi sentido com maior intensidade na cidade portuária de Severo-Kurilsk e no distrito de Elizovsky, onde as autoridades confirmaram a chegada de ondas entre três e quatro metros de altura. O presidente dos EUA, Donald Trump, usou as redes sociais para alertar a população sobre o tsunami na costa do Pacífico, que atingiu Havaí e a Califórnia, e pediu que "mantenham-se seguros".

Chile começou a evacuar cidades por risco de tsunami. Expectativa é de que a Ilha de Páscoa seja o primeiro território chileno atingido, mas alerta está em vigor para quase toda a costa da região continental do país.

Terremoto não deixou mortos na Rússia, diz Kremlin. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, atribuiu o feito às "construções sólidas" e ao "sistema de alertas" do país. O governo não deu qualquer informação sobre possíveis feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram ruas completamente alagadas e prédios submersos. Várias pessoas ficaram feridas, mas nenhuma em estado grave, segundo as autoridades.

As paredes tremiam. Ainda bem que já tínhamos uma mala pronta perto da porta com roupas e água. Corremos para fora assim que o chão começou a sacudir

Moradora à imprensa estatal Zvezda

O terremoto, o mais potente no oeste da Rússia desde 1952, gerou uma série de tremores secundários, incluindo abalos de magnitude 6,9 e 6,3. As autoridades alertam para a possibilidade de novas réplicas, com potencial para atingir até 7,5 de magnitude.

Vulcão em erupção

O vulcão Klyuchevskoy, no território de Kamchatka, entrou em erupção após o terremoto. Informação é da agência russa de notícias, RIA, com base em relatório da filial de Kamchatka do Serviço Geofísico Unificado da Academia Russa de Ciências.

"Neste momento, Klyuchevskoy está em erupção", diz a mensagem. O braço do serviço geofísico também publicou fotos de uma câmera instalada na estação sísmica.

Recomendações para não visitar vulcões desde semana passada. Os socorristas recomendaram não visitar os vulcões Avachinsky, Bezymyanny, Shiveluch , Klyuchevskoy, Karymsky devido ao aumento da atividade.

The eruption of the Klyuchevskoy volcano has begun in Kamchatka.



There is now a strong glow and a descent of hot lava along the rear slope pic.twitter.com/vD22ewQtkK -- Authentic World Updates (@authworldnews) July 30, 2025

Alertas pelo Pacífico

Os efeitos do tremor rapidamente se espalharam pelo Pacífico e trabalhadores foram retirados preventivamente da usina nuclear de Fukushima. No Japão, quase dois milhões de pessoas foram orientadas a deixar áreas costeiras, especialmente na região norte do país. Em Iwate, foi registrada uma onda de 1,3 metro, mas não houve relatos de feridos ou danos significativos.

No Havaí, o governador Josh Green declarou alerta máximo, e na Califórnia, alertas foram enviados para celulares, instruindo os moradores a se manterem afastados das praias. As sirenes soaram em praias populares como Waikiki, provocando engarrafamentos enquanto moradores buscavam terrenos elevados. Ondas de até 1,8 m foram registradas, mas sem causar danos até o momento. "Ainda não vimos uma onda de grande impacto, mas levará algumas horas para termos certeza de que o perigo passou", afirmou Green em coletiva.

Alertas de tsunami também foram emitidos em outros países, como México, Equador, Chile, Colômbia, Polinésia Francesa, Taiwan, Nova Zelândia e Tonga. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que ondas de até três metros acima do nível do mar eram possíveis em várias dessas regiões, enquanto áreas mais distantes poderiam registrar elevações de até um metro.

Em Taiwan, hotéis e resorts nas áreas costeiras instruíram os hóspedes a permanecerem em locais seguros e evitarem o mar. Em Palau, na Micronésia, foi ordenado o esvaziamento completo das áreas costeiras.

Um dos 10 maiores terremotos da história

A magnitude do terremoto já é considerada "entre as dez maiores da história". Fenômeno remeteu à memória de outros desastres sísmicos no Pacífico, como o tsunami de 1952 na própria Kamchatka e o devastador evento de 2004, que matou cerca de 220 mil pessoas em 11 países após um tremor de 9,1 na Indonésia. Dessa vez não há relatos de mortes.

Risco em áreas costeiras permanece elevado por pelo menos mais 24 horas. Especialistas ressaltam que os sistemas modernos de alerta funcionam de forma eficaz.