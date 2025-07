Terremoto longe da costa não criou ondas tão devastadoras, diz sismólogo

O terremoto que atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, e provocou um tsunami não gerou ondas tão devastadoras por ter acontecido longe da costa, afirmou Bruno Collaço, sismólogo da USP (Universidade de São Paulo), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

O tremor teve magnitude 8,8 e foi o mais forte no mundo desde o de 2011, que provocou o desastre nuclear de Fukushima, no Japão. O terremoto gerou um alerta de tsunami, com ondas de até cinco metros de altura. Houve ordens de retirada em diversos territórios ao longo da costa do Oceano Pacífico. Os temores de destruição generalizada não se concretizaram.

Um dos motivos [de não haver grande destruição] foi ter acontecido longe da costa. As pessoas sentiram a passagem das ondas sísmicas, mas ao chegar nas construções elas não terão tanta intensidade para causar uma destruição.

Além disso, as ondas de água geradas pelo tsunami não foram tão grandes assim. As maiores chegaram a 'apenas' cinco metros. Em casos passados de tsunamis devastadores, as ondas tinham 30 metros ou até mais. Houve essa sorte de a coluna de água soerguida não foi tão grande para gerar ondas maiores.

O alerta de tsunami evacuou bastante a costa, principalmente no Japão. Mais de um milhão de pessoas saíram da costa. As ondas no Japão tiveram pouco mais de um metro, mas as pessoas já estavam procurando abrigo. O aviso de tsunami funcionou muito bem. Bruno Collaço, sismólogo da USP

Collaço explicou que não é possível prever quando haverá um terremoto, mas que o sistema de alerta de tsunami é ágil e permite a rápida evacuação das áreas possivelmente atingidas, reduzindo a chance de uma tragédia ainda maior.

O alerta foi dado para o tsunami e não para o terremoto. Após um tremor acontecer, se ele tiver potencial para causar um tsunami, é feita uma análise em poucos segundos e dado um alerta para as pessoas evacuarem. Até as ondas de água saírem do epicentro e atingirem a costa levam uns vinte a trinta minutos, dependendo da região.

O alerta para o terremoto é impossível de acontecer. Estamos falando de grandezas imensuráveis e não temos tecnologia capaz de prever quando haverá um tremor, diferente de um tsunami. Bruno Collaço, sismólogo da USP

