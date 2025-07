Telefónica sofre prejuízo no 2º trimestre, mas reitera guidance para 2025

A Telefónica sofreu prejuízo líquido de 51 milhões de euros no segundo trimestre de 2025, revertendo lucro de 417 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado pela companhia de telecomunicações espanhola nesta quarta-feira, 30.

A empresa atribuiu o resultado a perdas reconhecidas após a venda de sua unidade no Peru e de sua participação na Telefónica Argentina, assim como à desvalorização do real no Brasil.

O Ebitda ajustado - medida de rentabilidade bastante acompanhada - da Telefónica caiu 4,8% na mesma comparação, a 2,92 bilhões de euros, enquanto a receita diminuiu 3,7%, a 8,95 bilhões de euros.

Após os resultados, a Telefónica reiterou seu guidance para o ano, prevendo crescimento orgânico tanto da receita quanto do Ebitda.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.