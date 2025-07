Tailândia e Camboja trocam acusações, mas trégua frágil é mantida

BANGCOC (Reuters) - Uma frágil trégua entre o Camboja e a Tailândia foi mantida pelo segundo dia na quarta-feira, apesar das acusações mútuas de violações, e o Camboja levou adidos militares e diplomatas a um posto de controle na fronteira destruído pelos combates para verificar o cessar-fogo.

A visita ocorreu horas depois que militares da Tailândia acusaram as forças cambojanas de violar a trégua em três locais distintos ao longo da fronteira disputada. O governo cambojano negou as acusações.

Os dois lados concordaram, em uma reunião na Malásia na segunda-feira, com um cessar-fogo imediato e incondicional para interromper os combates mais pesados entre os dois países em mais de uma década.

Não houve relatos de nenhuma troca de tiros de artilharia pesada desde que a trégua foi anunciada, mas as tropas tailandesas e cambojanas ainda estavam concentradas ao longo da fronteira, onde os combates ocorreram por cinco dias em vários locais.

Pelo menos 43 pessoas, muitas delas civis, foram mortas e mais de 300.000 pessoas ficaram desabrigadas.

No posto de controle na província cambojana de Preah Vihear, que agora era uma pilha de concreto, tijolos e metal, oficiais militares cambojanos disseram a observadores estrangeiros na quarta-feira que a Tailândia havia capturado ilegalmente 20 soldados cambojanos, de acordo com uma declaração do governo.

"Um de nossos soldados conseguiu fugir", disse o major-general Chan Sopheaktra, de acordo com o comunicado.

"Suspeitamos que outros dois possam ter morrido, mas o restante ainda está sendo mantido pelos militares tailandeses, sem sinais de libertação até esta tarde."

O porta-voz do governo tailandês, Jirayu Houngsub, disse que os militares tailandeses estavam atualmente mantendo 18 soldados cambojanos que, segundo a Tailândia, se renderam na província de Sisaket. Eles receberam roupas, alimentos, água e cuidados médicos, afirmou.

"Espera-se que eles sejam enviados de volta ao Camboja depois que um cessar-fogo permanente for alcançado", disse ele, acrescentando que os corpos de dois soldados cambojanos mortos foram devolvidos na terça-feira.

Referindo-se ao fato de o Camboja ter levado os adidos de defesa para a fronteira, o vice-ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Russ Jalichandra, disse que Bangcoc faria o mesmo em breve, quando fosse seguro prosseguir.

"O Camboja foi capaz de agir mais rapidamente do que a Tailândia porque foi o lado que iniciou os ataques, o que lhe deu comando e controle imediatos sobre a área", afirmou ele.

A Tailândia e o Camboja discutem há décadas sobre a jurisdição de vários pontos não demarcados ao longo de sua fronteira terrestre de 817 km e houve atritos ocasionais, com a propriedade de vários templos antigos no centro das disputas.

(Reportagem de Chayut Setboonsarng, Panarat Thepgumpanat e Panu Wongcha-um)