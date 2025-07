Após sanção, STF apoia Moraes, cita golpe e fala em cumprir Constituição

Em nota hoje, o STF (Supremo Tribunal Federal) prestou solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, disse que não se desviará do seu papel de "cumprir a Constituição e as leis do país" e que todas as decisões do ministro foram chanceladas por demais ministros.

O que aconteceu

A Suprema Corte apoiou Moraes no dia em que ele foi enquadrado pelos EUA na Lei Magnitsky. A nota dá uma resposta à ofensiva inédita de um país estrangeiro contra um integrante da mais alta Corte do Brasil e afirma que o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é "de exclusiva competência da Justiça do país".

Nota cita golpe. O texto faz referência à ação penal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que já está em fase avançada e deve ser julgada no segundo semestre.

Nenhum ministro assina a manifestação. Desde que a sanção foi anunciada, somente o ministro Flávio Dino divulgou manifestação de apoio em seu perfil oficial no Instagram.

Presidente do STF disse que preocupação é não escalar o conflito. ,Luis Roberto Barroso deu entrevista à GloboNews comentando o teor da nota. "Nossa preocupação não é escalar o conflito. O conflito faz mal para o país. É uma nota que esclarece que o STF cumpriu seu papel dentro da Constituição, com o devido processo legal. É apenas uma justificativa para o mundo de que estamos fazendo um julgamento transparente."

A expectativa é que ministros se manifestem na sessão plenária do STF marcada para sexta. Data marca o reinício oficial dos trabalhos após o recesso do Judiciário, em julho.

A nota oficial do STF em defesa de Moraes

Em razão das sanções aplicadas ao Ministro Alexandre de Moraes, um dos seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo:

1 . O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional.

2. Encontra-se em curso, perante o Tribunal, ação penal em que o procurador-geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles, o de golpe de Estado.

3. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes, inclusive de um plano que previa o assassinato de autoridades públicas.

4. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo Colegiado competente.

5. O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país, que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal e um julgamento justo.

6. O Tribunal manifesta solidariedade ao Ministro Alexandre de Moraes.

Brasília, 30 de julho de 2025.

O que é a sanção

Governo dos Estados Unidos anunciou sanções financeiras contra o ministro. Atingido pela Lei Global Magnitsky, essa punição é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros por graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Indivíduos e empresas que sofrem sanções sofrem punições financeiras. Contas bancárias e cartões de instituições norte-americanas são bloqueados por tempo indeterminado.

Contudo, o ministro não tem costume de ir aos EUA e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes.