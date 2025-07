Starbucks tem queda de 47% no lucro líquido no 3º trimestre fiscal, para US$ 558,3 milhões

A Starbucks registrou lucro líquido de US$ 558,3 milhões no terceiro trimestre fiscal de 2025, queda de 47% ante igual período do ano anterior. A receita consolidada da companhia cresceu 4% e totalizou US$ 9,46 bilhões no trimestre encerrado em 29 de junho. O lucro por ação ajustado recuou 46%, para US$ 0,50.

Segundo a empresa, os resultados foram afetados por investimentos pontuais no programa de liderança Leadership Experience 2025 e por efeitos tributários não recorrentes, que, juntos, reduziram o lucro por ação em US$ 0,11.

A receita do principal mercado da empresa, a América do Norte, subiu 2% no trimestre, para US$ 6,9 bilhões, puxada pela abertura de novas lojas. No entanto, o lucro operacional da região caiu 36%, para US$ 918,7 milhões, com a margem recuando de 21% para 13,3%. As vendas em mesmas lojas na região recuaram 2%, refletindo uma queda de 3% no número de transações, parcialmente compensada por um aumento de 1% no valor médio por pedido.

No mercado internacional, a receita subiu 9%, para US$ 2 bilhões, impulsionada pela expansão da rede e pela valorização cambial. A margem operacional da operação internacional caiu de 15,6% para 13,6%, e o lucro operacional foi de US$ 272,7 milhões, recuo de 5% em relação ao terceiro trimestre de 2024.

O segmento de Channel Development, que inclui vendas fora das lojas, como supermercados, cresceu 10% em receita, para US$ 483,8 milhões, mas também apresentou queda de 7% no lucro operacional, afetado por custos mais altos e mudanças de mix.

Em termos globais, as vendas em mesmas lojas caíram 2%, com recuo equivalente nas transações e leve alta no tíquete médio. A Starbucks abriu 308 unidades no trimestre, chegando a um total de 41.097 lojas no mundo, sendo 61% delas concentradas nos Estados Unidos e na China.

"Ainda que o trimestre tenha refletido desafios significativos, fizemos o trabalho difícil de criar uma base operacional mais sólida", afirmou Brian Niccol, CEO da empresa. "Estamos à frente do cronograma de nossa transformação e, em 2026, lançaremos uma onda de inovação para impulsionar o crescimento", completou.

Apesar do desempenho fraco no lucro, a Starbucks manteve sua política de retorno aos acionistas. A empresa declarou um dividendo de US$ 0,61 por ação, a ser pago em 29 de agosto. Este será o 61º trimestre consecutivo com distribuição de dividendos.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.