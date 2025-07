Situação não se compara à de 2011, diz brasileiro sobre tsunami no Japão

O Japão está muito mais preparado e o tsunami que atingiu o país hoje não se compara ao de 2011, quando houve o desastre nuclear de Fukushima, afirmou Leandro dos Santos, brasileiro residente no arquipélago, em entrevista ao UOL News hoje.

Um terremoto atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, e teve magnitude 8,8. Foi o mais forte no mundo desde o de 2011 e gerou um alerta de tsunami, com ondas de até cinco metros de altura. Houve ordens de retirada em diversos territórios ao longo da costa do Oceano Pacífico. Os temores de destruição generalizada não se concretizaram.

O que se pode dizer no momento é que a situação não tem comparação com o que aconteceu em 2011. Estamos vivendo um alerta agora pelo terremoto que ocorreu na Rússia, mas as ondas que estão atingindo a costa japonesa chegam a 1,5 m, com tendência de até 3 m, como os noticiários dizem.

Não tem comparação com 2011, que foi algo surreal. O Japão aprendeu muito com 2011 e está muito mais preparado. Há muito mais locais de evacuação e as autoridades trabalham muito forte para que as pessoas saiam das regiões de risco.

Existe um grande trabalho do que é equivalente à Defesa Civil aí no Brasil para que as pessoas realmente procurem os locais de evacuação quando acontece esse tipo de alerta. A população está preparada. Sempre há um kit de emergência com equipamentos de pronto-socorro e alimentação quando não há luz, água ou gás. Leandro dos Santos, brasileiro residente no Japão

Leandro, que trabalha em uma empresa de recrutamento no Japão, relatou que a situação é de tranquilidade no país, mas que ainda há regiões em alerta.

Neste momento, existe um alerta geral na costa do Japão inteira. Agora as pessoas estão calmas, tranquilas. Algumas estão nessas áreas de evacuação, que são muito próximas ao mar e à praia.

Quem está mais distante fica em alerta. A TV japonesa fica monitorando 24 horas e anuncia caso haja algum movimento. O povo japonês é muito disciplinado e a qualquer tipo de orientação eles pegam o kit de emergência e corre para o local de evacuação. Esse é o modus operandi aqui. Leandro dos Santos, brasileiro residente no Japão

Terremoto longe da costa não criou ondas tão devastadoras, diz sismólogo

O terremoto que atingiu a península de Kamchatka, na Rússia, não gerou ondas tão devastadoras por ter acontecido longe da costa, afirmou Bruno Collaço, sismólogo da USP (Universidade de São Paulo).

Um dos motivos [de não haver grande destruição] foi ter acontecido longe da costa. As pessoas sentiram a passagem das ondas sísmicas, mas ao chegar nas construções elas não terão tanta intensidade para causar uma destruição.

Além disso, as ondas de água geradas pelo tsunami não foram tão grandes assim. As maiores chegaram a 'apenas' cinco metros. Em casos passados de tsunamis devastadores, as ondas tinham 30 metros ou até mais. Houve essa sorte de a coluna de água soerguida não foi tão grande para gerar ondas maiores.

O alerta de tsunami evacuou bastante a costa, principalmente no Japão. Mais de um milhão de pessoas saíram da costa. As ondas no Japão tiveram pouco mais de um metro, mas as pessoas já estavam procurando abrigo. O aviso de tsunami funcionou muito bem. Bruno Collaço, sismólogo da USP

Assista ao comentário na íntegra:

