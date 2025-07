Shelton e Rublev avançam para a 3ª rodada do Masters 1000 de Toronto

O americano Ben Shelton e o russo Andrey Rublev avançaram para a terceira rodada do Aberto do Canadá, em Toronto, nesta quarta-feira (30), numa jornada de abertura que foi marcada pela eliminação do britânico Cameron Norrie.

Shelton, quarto cabeça de chave e sétimo no ranking da ATP, conquistou sua 25ª vitória em um torneio da categoria Masters 1000 ao derrotar sem dificuldades o francês Adrian Mannarino (94º) por 6-2 e 6-3.

Após sua estreia nesta edição do torneio, um dos pontos de partida do circuito norte-americano, que culmina com o US Open, o americano de 22 anos enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre seus compatriotas Brandon Nakashima (32º) e Ethan Quinn (86º).

Rublev, finalista do ano passado e sexto cabeça de chave, conquistou sua 250ª vitória em quadras duras ao derrotar o francês Hugo Gaston (nº 26) por 6-2 e 6-3.

O russo de 27 anos buscará uma vaga nas oitavas de final contra o italiano Lorenzo Sonego (nº 28), que derrotou o chinês Bu Yunchaokete (nº 76) com parciais de 6-1 e 6-4.

Uma das surpresas da jornada, que se encerra com a estreia do segundo cabeça de chave, o americano Taylor Fritz, foi a eliminação de Norrie (nº 31) que perdeu para Aleksandar Vukic (nº 99).

O australiano, que não tem títulos e jamais chegou a uma final de torneio da ATP, venceu por 6-3, 6-7 (2/7) e 6-3 em duas horas e sete minutos de jogo.

-- Resultados desta quarta-feira do Masters 1000 de Toronto:

- Segunda rodada:

Aleksandar Vukic (AUS) x Cameron Norrie (GBR/N.31) 6-3, 6-7 (2/7), 6-3

Flavio Cobolli (ITA/N.13) x Alexis Galarneau (CAN) 6-4, 5-7, 6-4

Ben Shelton (EUA/N.4) x Adrian Mannarino (FRA) 6-2, 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.6) x Hugo Gaston (FRA) 6-2, 6-3

Lorenzo Sonego (ITA/N.28) x Bu Yunchaokete (CHN) 6-1, 6-4

Gabriel Diallo (CAN/N.27) x Matteo Gigante (ITA) 6-3, 7-6 (7/5)

