Setor máquinas cresce quase 10% em junho sobre um ano antes, diz Abimaq

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de máquinas e equipamentos cresceu 9,9% em junho na comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando um faturamento de R$26,4 bilhões no mês passado, informou a associação da indústria, a Abimaq, nesta quarta-feira.

Considerando apenas vendas internas, a receita somou R$20,6 bilhões em junho, uma expansão de 8,8% ano a ano, conforme dados da entidade. Na comparação com maio, no entanto, o faturamento total caiu 4%, enquanto a receita doméstica diminuiu 6,1% -- ou -5,4% e -11,4%, respectivamente, considerando ajustes sazonais.

Com o resultado, no ano o setor diminuiu a taxa de crescimento de 16% em maio para 14,8% em junho, acrescentou a Abimaq em apresentação.

Segundo a associação, o desempenho positivo da indústria nos primeiros seis meses do ano teve apoio de uma base de comparação fraca, massa salarial favorável ao consumo das famílias e do impulso de setores menos sensíveis ao aperto monetário.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos em junho subiu 9,9% ante junho de 2024, para R$35,6 bilhões, mas recuou 5,5% ante o mês imediatamente anterior, ou 4,4% com ajuste.

"Parte importante do crescimento de 2025 foi relacionada ao aumento das importações, que representam 46% do mercado nacional em 2025, ante 45,2% no mesmo período de 2024", disse a entidade.

As importações do setor em junho totalizaram US$2,6 bilhões, crescimento de 13,1% ano a ano. Segundo a Abimaq, uma queda nos preços médios das máquinas importadas ao longo do ano anulou parte da desvalorização do real e viabilizou a maior entrada de máquinas, em quantum, no país.

Já as exportações atingiram US$1,05 bilhão no período, avanço de 14,5% na mesma comparação, com o melhor desempenho no mês atingindo quatro dos sete grupos setoriais, incluindo o de máquinas para logística e construção civil e máquinas para a indústria de transformação.