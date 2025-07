'Sem Controle' é livro que faz você acreditar em segundas chances no amor

Se você está pensando em desistir de algum relacionamento, respire fundo: às vezes, tudo o que você precisa é ler um livro que te ajude a ter outra perspectiva da situação. "Sem Controle" (Editora Arqueiro), a terceira história da série "Chestnut Springs", da autora canadense Elsie Silver, é uma dessas obras que nos inspira a acreditar novamente em segundas chances.

Com um rancho como plano de fundo, apaixonados por romances que se passam em cidades pequenas vão apreciar a paisagem dessa narrativa, ambientada no interior do Canadá. De quebra, no fim da história, você acaba acrescentando um destino à lista das férias dos sonhos.

Sobre o que é a história?

Sloane e Jasper são amigos de infância. Mas é aquele negócio: a vida acontece, os contatos diminuem. Contudo, a amizade entre os dois nunca morreu. O que Sloane não esperava, no entanto, era que tudo daria errado justamente no dia do seu casamento —e que ela precisaria do apoio do amigo para seguir em frente.

Jasper é um jogador de hóquei muito famoso e cheio de fãs, mas, para Sloane, ele sempre será aquele amigo com quem brincava na infância. Aquele de quem ela guardou um segredo a sete chaves: o amor que sentia pelo atleta.

Com a implosão do casamento e precisando de um lugar para se recuperar, Sloane volta à cidade natal para ficar na companhia de Jasper — naquele rancho que guarda tantas memórias felizes.

E, bom, essa é uma história de romance. Vocês já podem imaginar o que acontece daqui para frente.

Por que eu gostei

Parece dramático, mas gosto de histórias que tiram nossa cabeça da realidade, nem que seja por alguns minutos. Já somos impactados demais por notícias difíceis e problemas do dia a dia. Quando pego um livro na mão, quero relaxar e esquecer de tudo isso.

Sem contar que a Elsie Silver é uma das minhas autoras de romance preferidas da atualidade. Acompanho todos os lançamentos e leio os livros novos de cabo a rabo em um dia —nunca consigo largar antes de terminar.

Quem vai gostar

Quem gosta de romance e quer relaxar. Encare esse livro como uma comédia romântica que você assiste num sábado à tarde, sentada no sofá. É uma história curta —tem cerca de 350 páginas— que vai te fazer rir, chorar e suspirar. E, quem sabe, mostrar uma luz no fim do túnel sobre algum relacionamento da vida real.

