Lei Magnitsky: Secretário dos EUA diz que Moraes faz 'campanha de censura'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessen, afirmou que o ministro Alexandre de Moraes "é responsável por uma campanha opressiva de censura" no Brasil ao justificar a aplicação da Lei Magnitsky contra ele.

O que aconteceu

Secretário acusa Moraes de fazer "prisões arbitrárias e violar os direitos humanos". Em um comunicado, Bessen disse que o ministro usa seu cargo no STF para produzir uma "caça às bruxas" no país.

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi citado na declaração e as investigações contra ele foram usadas como um exemplo de violação. Segundo o secretário, jornalistas e jornais, assim como redes sociais dos EUA, também estão sob a mira do juiz.

De Moraes investigou, processou e reprimiu pessoas que exerceram liberdade de expressão protegida pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentação de acusações formais.

Scott Bessen, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, em comunicado

O secretário cita a constituição dos EUA, mas as ações de Moraes são fundamentadas na constituição brasileira.

Apesar das alegações do governo dos EUA sobre Bolsonaro, as ações contra o ex-presidente brasileiro tramitam no Judiciário (STF e TSE) e seguem o devido processo legal.

Sanção acontece 11 dias após Moraes e outros ministros do STF terem visto americano revogados. O Departamento do Estado dos EUA aplicou sanções contra todos os ministros do STF —exceto André Mendonça, Kássio Nunes Marques e Luiz Fux— alegando que eles eram "aliados na corte". As famílias dos ministros também foram afetadas, segundo apurado pelo UOL.

O que é Lei Magnitsky

A lei aplicada em Moraes é uma das mais severas medidas de Washington contra estrangeiros que, aos olhos dos EUA, violam direitos humanos ou cometem corrupção. As punições para quem é alvo da Magnitsky vão da restrição de acesso ao território dos EUA até a proibição de transações com qualquer conta bancária de bandeira americana.

Ainda não está claro qual será o nível da punição recebida por Moraes. A aplicação das penalidades depende de decisão do presidente norte-americano. Dentre os ativos que podem ser bloqueados estão contas em bancos americanos, empresas com sede nos Estados Unidos que estejam em nome do cidadão afetado, e ações de companhias abertas, se tiverem sido negociadas nas Bolsas americanas (o que exige ter uma conta naquele país).

Bens ficam bloqueados por tempo indeterminado. Inicialmente, a lei tinha um prazo de seis anos assim como as sanções nela baseadas. Hoje, a lei se tornou permanente, e as sanções agora não têm prazo determinado.