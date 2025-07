'Se governo ficar com raiva, vai perder. É hora de ser frio', diz consultor

A aplicação da Lei Magnitsky sobre o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é mais um disparo na estratégia trumpista de gerar constrangimento para o Brasil, diz Thiago de Aragão, presidente da Arko Internacional, consultoria baseada em Washington. Mas não chega a surpreender quem já leu os livros de negócios do hoje presidente dos Estados Unidos, segundo ele.

Aragão explica que Trump reproduz, no campo geopolítico, a fórmula agressiva de negociar que usava como empresário: deixar o outro lado o mais ansioso possível, batendo no emocional. "Ele cria uma isca que mexa com os brios do adversário para desestabilizá-lo, e assim ganha terreno no que realmente importa, que é a disputa comercial", diz Aragão, que também é professor de relações internacionais China-América Latina.

Foi essa a estratégia adotada por Trump ao anunciar que anexaria o Canadá, irritando os canadenses, ou que tomaria a Groenlândia para provocar os dinamarqueses. Para azar do Brasil, coube aos brasileiros um papel de destaque nesse embate, com empenho do deputado Eduardo Bolsonaro, e do jornalista Paulo Figueiredo, neto do ditador João Figueiredo (1979-1985).

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusado de tentativa de golpe de Estado, foi parte da isca que fez Trump desestabilizar o Brasil no embate, tendo Moraes como alvo. Para Aragão, as sanções ao ministro, anunciadas no início da tarde de hoje, acabam virando espantalho do americano para outras nações.

A aplicação da Lei Magnitsky já era esperada. Mas é sempre um choque. Esse fato novo não muda muito a postura do Brasil, talvez aumente um pouco o senso de urgência para negociar, diante de uma situação constrangedora. Ao mesmo tempo, ela cria uma situação de tensão para outros países que podem enxergar isso como um método recorrente dos EUA.

Diante dos anúncios de Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu o tom para defender a soberania e deixou a diplomacia insistir em abrir pontes para apaziguar a promessa da tarifa adicional de 50% aos produtos brasileiros. As empresas —tanto brasileiras quanto multinacionais americanas no país— correram por fora, pressionando seus pares nos EUA.

Trump acabou por oficializar o tarifaço hoje, mas poupou metade dos setores que estavam previstos. Uma sinalização havia sido dada ontem, pelo secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnich, que aventou algumas exceções, como o suco de laranja, de fato anunciadas hoje pela Casa Branca.

Thiago de Aragão é CEO da Arko Internacional e professor de Relações China-América Latina Imagem: Divulgação

Nas últimas 24 horas, o Brasil conseguiu uma linha de contato um pouco melhor com o secretário do Comércio dos EUA, e eu acho que isso é encorajador. Isso mostra que vai ter uma evolução nas conversas. O que vai acontecer é que vamos construir, de fato, uma estrutura de conversa e de oferta ao longo do mês de agosto. É hora de baixar o tom, trabalhar com mais diplomacia, e abrir uma linha de conversa com Trump.

O rol do setor privado é decisivo na negociação, que tem vários canais —técnico e empresarial—, além do esperado tête-à-tête entre Lula e Trump.

O setor privado tem que ser usado bastante nessa negociação, a exemplo do que fez o México. O país é o melhor benchmark para o Brasil. De fato, conforme o prazo de aplicação do tarifaço foi se aproximando, muitas empresas brasileiras passaram a buscar os importadores de seus produtos nos EUA para que eles falassem com os parlamentares das regiões em que atuam. Os setores que já estão se movimentando têm como estratégia não esperar o governo [brasileiro] e procurar os condados onde há expectativa de acontecerem muitas demissões e prejuízos econômicos por causa da medida. Aí, os deputados locais fazem pressão no Congresso.

Para Aragão, a administração de Lula ainda está tentando lidar com o tarifaço imposto pelos EUA da maneira antiga, que ainda considerava a OMC (Organização Mundial do Comércio) como a principal instância de negociação dessas questões. O tom adotado por Lula, que faz sucesso em campo doméstico, também não favorece uma aproximação, segundo o consultor.

O governo brasileiro está em velocidade analógica, lidando com coisas que não obedecem a lógica normal. Precisa ter capacidade de flexibilização e improviso. Ainda há [na equipe de negociação] gente mais presa no juízo de valor [o papel de Bolsonaro no meio] do que no problema em si. Se o governo ficar com raiva, vai perder. É hora de agir com frieza.

Ele adverte que há uma dificuldade extra para o Brasil, ainda que tenha havido um alívio com as exceções no tarifaço. O início da investigação contra o Brasil nos termos da chamada Seção 301 da Lei de Comércio dos EUA, anunciada no último dia 15, que vai levantar se existem práticas desleais do Brasil diante dos EUA, o que inclui a adoção do Pix, e a suposta censura a redes sociais.

As negociações das tarifas acontecerão em paralelo com o início das análises da Seção 301. Então, um assunto vai contaminar o outro. As reuniões dos senadores brasileiros com parlamentares norte-americanos podem ajudar na negociação, mas os resultados devem demorar a aparecer.

O sócio da Arko diz que os senadores vão distribuir o "prefácio, não o livro inteiro", em referência a tudo que está em jogo para o Brasil.

Uma reunião não dá conta de tudo. É um choque de realidade e humildade. O governo brasileiro está em uma situação de refém. Mas não pode aceitar negociar nada de absurdo e tem que deixar de lado a questão do Bolsonaro.

Apesar da tensão extremada, Trump acabou deixando uma porta aberta para o Brasil com as exceções ao tarifaço, avalia Aragão.