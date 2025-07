Santander lucra mais que o esperado no 2º trimestre, mas receita decepciona

O Santander teve lucro líquido de 3,43 bilhões de euros no segundo trimestre de 2025, valor 7% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 30. O resultado ficou levemente acima das expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, que previam lucro de 3,42 bilhões de euros entre abril e junho.

A receita total do maior banco da Espanha somou 15,47 bilhões de euros no trimestre, representando queda de 1% em relação a um ano antes e abaixo do consenso do mercado, de 15,53 bilhões de euros.

Após os resultados, o Santander reiterou seu guidance para 2025 e lançou um programa de recompra de ações de 1,7 bilhão de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

