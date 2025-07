Santander Brasil tem alta de 10% no lucro do 2º tri

Por Michael Susin.

(Reuters) - O Santander Brasil teve lucro líquido de R$3,66 bilhões no segundo trimestre, alta de 9,8% sobre o desempenho do mesmo período no ano passado.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$3,73 bilhões para os três meses terminados em 30 de junho, de acordo com dados da LSEG. No segundo trimestre do ano passado, o banco teve lucro líquido de R$3,33 bilhões.

O Santander Brasil teve um índice de eficiência de 36,8%, melhoria de 2,5 pontos percentuais em comparação com o mesmo período de 2024, alcançando o menor patamar dos últimos três anos e com previsão de "espaço significativo de evolução nos próximos períodos", afirmou a instituição financeira.

A carteira de crédito ampliada cresceu 1,5%, para R$675,5 bilhões, algo que o banco citou como reflexo de disciplina na alocação de capital e priorização de linhas de maior rentabilidade.

A inadimplência, um ponto de atenção no mercado há vários trimestres diante da alta dos juros e casos de pedidos de recuperação judicial e extrajudicial de algumas grandes empresas, reduziu de 3,2% um ano antes para 3,1%.

Já o indicador de inadimplência futura, que mostra operações de crédito vencidas entre 15 e 90 dias subiu de 3,5% para 4%, porém ficou ligeiramente abaixo dos 4,1% do primeiro trimestre deste ano.

No período, o Santander fez uma provisão de crédito de quase R$7,76 bilhões, representando expansão de 17% sobre um ano antes.

O Santander Brasil afirmou no balanço que a margem financeira bruta cresceu 4,4%, a R$15,4 bilhões, devido a uma maior margem de clientes, que expandiu 11,3%.

"Essa evolução se verifica tanto pela margem de crédito quanto na margem de captação, ambas beneficiadas por maiores volumes e pela criteriosa política de gestão de preços", acrescentou o banco.

O Santander Brasil teve uma receita total de R$20,6 bilhões no segundo trimestre, alta de 3,3% no comparativo anual.

A base de agências, chamadas de "lojas" pelo banco, somava 1.036 unidades ao final de junho, redução de 342 sobre um ano antes. Já os postos de atendimento bancário do Santander Brasil passaram de 1.129 há um ano para 910 no fim do primeiro semestre. O banco ainda reduziu sua base de caixas eletrônicos próprios em 1,7 mil unidades, para 6,7 mil, no período, enquanto a base vinculada à Rede 24h cresceu 978, para 24,85 mil.

No total, o número de funcionários do Santander Brasil caiu de 55.091 para 53.918, segundo dados do balanço.