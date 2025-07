Santander: Brasil mantém posto e tem segundo maior resultado do grupo no mundo no 1º semestre

O lucro do Santander Brasil foi novamente o segundo maior do grupo no mundo, atrás apenas da Espanha. Na primeira metade do ano, o ganho no Brasil somou 996 milhões de euros, só abaixo dos 2,258 bilhões de euros da matriz. No total, o resultado do grupo espanhol somou 6,8 bilhões de euros na primeira metade do ano.

Após o Brasil, a terceira maior operação do mundo fica com os Estados Unidos, com ganho de 839 milhões de euros no primeiro semestre, seguido pelo México, na quarta posição, com 794 milhões de euros.

Na sede do banco em São Paulo, o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, falou da melhora das margens e da eficiência do banco e ressaltou o lançamento do novo aplicativo da instituição, que terá contato bem mais próximo com os clientes, no que ele chama de "hiperpersonalização".

Já nas agências, ele contou que tem havido "fusões de lojas". "O grupo Santander resolveu abraçar a inteligência artificial", disse ao falar da tecnologia.

"Metade dos financiamentos de carros elétricos no Brasil é o Santander que faz", disse no começo da teleconferência com analistas.