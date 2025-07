Sâmia Bomfim propõe que deputado italiano que denunciou Zambelli seja cidadão honorário

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) protocolou nesta quarta-feira, 30, pedido na Câmara dos Deputados para que o parlamentar italiano Angelo Bonelli seja reconhecido com o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. Angelo teria denunciado o paradeiro da também deputada Carla Zambelli (PL-SP), que estava foragida há dois meses, para a polícia italiana.

"Pela atuação firme e incansável contra a tentativa de fuga de Zambelli no território italiano, o deputado Angelo Bonelli desempenhou papel fundamental na colaboração entre as instituições italianas e brasileiras, contribuindo para que uma das principais articuladoras da tentativa de subversão da ordem democrática no Brasil pudesse ser finalmente responsabilizada por seus atos", justificou a deputada

Sâmia afirmou que deputado italiano "desde o início atuou para pressionar as autoridades italianas a efetuar a captura e posterior extradição de Zambelli, a fim de que respondesse por seus crimes perante a Justiça brasileira". De fato, Bonelli questionou o governo italiano sobre a permanência de Zambelli no país. No início de junho, o deputado apresentou um ofício formal de interpelação parlamentar pedindo com urgência a extradição e revogação da cidadania italiana de Zambelli.

Foi protocolado na terça-feira, 29, outro pedido na Câmara que honra o italiano. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) recomendou uma moção de louvor para Bonelli. "O mundo precisa de gente mais preocupada com a democracia", escreveu ela em seu X (antigo Twitter).

Relembre a condenação e fuga de Zambelli

Zambelli deixou o País em 3 de junho, após ser condenada há 10 anos de prisão pelo Suprem Tribunal Federal (STF). Ela teria sido mentora intelectual de um ataque hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no qual uma ordem de prisão falsa foi expedida para o ministro Alexandre de Moraes, que integra a Corte.

Após a sentença, Zambelli voou rumo à Itália, nação em que possui cidadania, evitando a prisão. A deputada se tornou foragida e seu nome foi incluso na lista de difusão vermelha da Interpol. A deputada bolsonarista chegou a afirmar que seria "intocável" na Itália. Porém, Bonelli entregou sua localização para autoridades italianos em 29 de julho, o que resultou em sua prisão.