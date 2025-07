SAIBA MAIS-Algumas das principais exportações brasileiras ficam isentas de nova tarifa dos EUA

Por Brendan O'Boyle

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um decreto nesta quarta-feira impondo uma tarifa adicional de 40% sobre as exportações brasileiras, elevando o valor total da tarifa do país para 50%. Algumas das principais exportações brasileiras, no entanto, foram isentas do novo imposto.

As isenções mais notáveis incluem produtos já cobertos por outras tarifas específicas, como veículos de passageiros, produtos de ferro e aço e um grande número de peças e componentes usados em aeronaves civis.

Veja abaixo uma lista dos produtos isentos do aumento de tarifas:

PRODUTOS JÁ SUJEITOS A TARIFAS SETORIAIS ANUNCIADAS ANTERIORMENTE

* Ferro e aço (bruto e derivados)

* Produtos de alumínio (bruto e derivados)

* Veículos de passageiros (sedãs, SUVs, minivans, etc.) e caminhonetes

* Peças para veículos de passeio e caminhonetes

* Produtos semiacabados e derivados de cobre intensivo

PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTÍCIOS

* Castanha-do-pará

* Suco de laranja (congelado e não congelado) e polpa de laranja

AERONAVES CIVIS, PEÇAS E COMPONENTES

* Aeronaves civis, incluindo aviões, helicópteros, aeronaves não tripuladas (drones), balões e planadores

* Motores de aeronaves (pistão, turbojatos, turbopropulsores) e suas peças

* Pneus novos, recauchutados e usados para aeronaves

* Material rodante e outras peças de aeronaves

* Assentos de aeronaves

* Instrumentos de navegação, rádios e aparelhos de radar para uso aeronáutico

* Uma ampla gama de outros componentes especificados para uso em aeronaves civis

PRODUTOS DE ENERGIA E MINERAIS

* Petróleo bruto, vários óleos de petróleo e produtos combustíveis

* Gás natural (liquefeito e gasoso)

* Carvão e produtos relacionados (lignito, turfa, coque, alcatrão)

* Energia elétrica

* Minério de ferro e minérios de estanho

* Silício metálico e alumina de grau metalúrgico (óxido de alumínio)

* Mica bruta e pedra de construção trabalhada

METAIS E PRODUTOS METÁLICOS (ISENÇÃO GERAL)

* Ferro-gusa sem liga e com liga

* Ferro-ligas, incluindo ferroníquel e ferronióbio

* Resíduos, sucata, óxidos e cloretos de estanho

METAIS PRECIOSOS

* Prata em lingote e doré

* Ouro em lingote e doré

PRODUTOS DE MADEIRA E PAPEL

* Vários tipos de polpa de madeira química e semiquímica

* Madeira tropical serrada ou lascada

* Produtos de papel e polpa de papel

PRODUTOS QUÍMICOS E FERTILIZANTES

* Vários fertilizantes minerais ou químicos

* Uma lista específica de produtos químicos industriais, incluindo hidróxido de potássio e alguns hidrocarbonetos clorados

OUTRAS ISENÇÕES GERAIS

* Doações destinadas a aliviar o sofrimento humano (por exemplo, alimentos, roupas, medicamentos)

* Materiais informativos (por exemplo, publicações, filmes, músicas, obras de arte)

* Cordéis para amarrar ou enfardar feitos de fibras de sisal ou agave