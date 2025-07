Rio Tinto tem menor lucro no 1º semestre em 5 anos com queda do preço do minério de ferro

Por Melanie Burton e Sameer Manekar

(Reuters) - A Rio Tinto registrou seu menor lucro no primeiro semestre em cinco anos e anunciou seu menor dividendo intermediário em sete anos, nesta quarta-feira, devido à queda dos preços do minério de ferro, ao mesmo tempo em que sinalizou o aumento dos custos em suas instalações em Pilbara.

A mineradora, maior produtora de minério de ferro do mundo, divulgou lucros subjacentes de US$4,81 bilhões para os seis meses encerrados em 30 de junho, uma queda de 16% em relação ao ano anterior e um pouco abaixo do consenso da Visible Alpha de US$5,05 bilhões.

O desempenho mais fraco para o primeiro semestre desde 2020 ocorreu porque os preços recebidos pelo minério de ferro caíram 15%, embora isso tenha sido parcialmente compensado pelos preços mais altos do cobre, bauxita, alumina, alumínio e ouro.

A mineradora, que está cada vez mais mudando seu foco para o cobre, declarou um dividendo intermediário de US$1,48 por ação para o primeiro semestre, menor do que os US$1,77 que distribuiu no ano passado.

Ainda assim, o CEO que está deixando o cargo, Jakob Stausholm, disse que a empresa estava em "boa forma", com muitas oportunidades pela frente para o chefe do setor de minério de ferro, Simon Trott, que assumirá o comando a partir de 25 de agosto.

Stausholm disse que suas principais realizações incluíram o progresso da Rio Tinto no sentido de reduzir as emissões de carbono em 50% até o final da década, depois de ter assumido o cargo principal quando a companhia estava "de joelhos" após a destruição de um importante local aborígene pela mineradora. "Às vezes, isso torna você humilde."

Os custos aumentaram durante seu mandato, mas a mineradora estava trabalhando para aumentar a eficiência operacional enquanto se preparava para trazer novos projetos de lítio e cobre, disse Stausholm, recusando-se a comentar sobre qualquer possível redução de pessoal.

"Não se trata de corte de custos, mas sim de como crescer sem aumentar a base de custos", disse ele em uma entrevista coletiva.

Para os seis meses encerrados em 30 de junho, os custos unitários da Rio Tinto em suas principais operações de minério de ferro em Pilbara, na Austrália Ocidental, subiram para US$ 24,3 por tonelada métrica úmida (wmt), de US$23,2 por wmt no ano passado, devido a embarques menores e ao impacto dos ciclones.

Para todo o ano de 2025, a Rio Tinto havia previsto anteriormente uma faixa de US$23 a US$24,5 por wmt.

Os preços do minério de ferro diminuíram com a redução da produção de aço na China, principal consumidor, e com o aumento da oferta da Austrália, Brasil e África do Sul no mercado global.

As expectativas de que a China reduzirá o excesso de capacidade no setor siderúrgico e o possível reabastecimento poderão sustentar uma alta nos preços para US$100 por tonelada métrica no final do ano, de acordo com uma nota do Morgan Stanley.

A Rio Tinto manteve sua meta de embarque para o ano inteiro em Pilbara no limite inferior de sua faixa de previsão de 323 milhões de toneladas (Mt) a 338 Mt.

No lítio, os preços começaram a se recuperar de uma queda, e a Rio Tinto tem visto uma demanda robusta do setor de baterias estacionárias, que dobrou em relação ao ano anterior, disse Stausholm.

Ele se recusou a comentar sobre o impacto das tarifas de cobre nos EUA, mas disse que o crescimento da demanda devido à energia exigida pelos data centers poderia dobrar a demanda de cobre dos EUA para 4 milhões de toneladas.

(Reportagem de Sameer Manekar e Rishav Chatterjee em Bengaluru, Melanie Burton em Melbourne)