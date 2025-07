Restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento do 3º lote

A Receita Federal paga na quinta-feira (31) o terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025.

Cronograma dos lotes de restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (pago)

2º lote: 30 de junho (pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

A ordem dos depósitos segue regras de prioridade estabelecidas por lei. Primeiro, são contemplados os idosos com 80 anos ou mais, seguidos pelos contribuintes com mais de 60 anos, pessoas com deficiência física, mental ou portadoras de doenças graves. Em seguida, vêm os profissionais da educação cuja principal renda vem do magistério. Também têm preferência aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram o Pix como forma de recebimento. Em caso de empate nas condições, o desempate é feito pela data de envio da declaração — quem entregou antes, recebe antes.

Prioridade na restituição:

Idosos com 80 anos ou mais Pessoas com mais de 60 anos, deficientes ou com enfermidades graves Contribuintes cuja principal fonte de renda vem da atividade docente Declarações pré-preenchidas com recebimento via Pix Demais declarantes

Como verificar se você está no próximo lote?

Para consultar, basta acessar o site da Receita Federal e informar o CPF, a data de nascimento e o ano-base 2025. As atualizações são feitas todos os meses.

Se o pagamento ainda não tiver sido liberado, mas não houver nenhuma pendência na declaração, aparecerá a mensagem "em fila de restituição", indicando que o contribuinte está apto a receber em um dos próximos lotes.