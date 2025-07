Prisão de Zambelli tem 318 mil menções e torna deputado italiano famoso

Levantamento da Nexus aponta que as buscas pelo nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) cresceram 1.000% no Google após a prisão da deputada em Roma, na Itália.

O que aconteceu

Prisão de Zambelli teve mais de 318 mil menções no X. A repercussão levou aos termos mais citados na plataforma de Elon Musk tanto o nome da parlamentar quanto a expressão "grande dia", usada por quem comemorou a detenção.

Deputado italiano entra nos tópicos mais mencionados no Brasil. Angelo Bonelli, que afirmou ter entregado o endereço da parlamentar à polícia, também ficou entre os nomes mais citados durante o dia, conforme dados da Nexus. A publicação em que ele fala sobre o apartamento de Zambelli em Roma teve 107 mil visualizações de brasileiros.

"Dia 29 de julho, dia de Angelo Bonelli", comentou uma mulher. "Vamos providenciar para esse querido um CPF, carteirinha do SUS, uma caipirinha, um chinelo Havaianas e uma cadeira na praia", diz outra brasileira no post que teve o maior número de interações no perfil do parlamentar.

Tema se mantém na quarta posição do Google Trends quase 24 horas após a prisão. Foram mais de 100 mil buscas relacionadas à parlamentar, o que representa alta de 1.000% nas pesquisas.

Buscas relacionadas a Carla Zambelli (PL-SP) cresceram 1.000% no Google Imagem: Reprodução/Google

No Instagram, 1.800 publicações somaram 2,2 milhões de interações. Grande imprensa, políticos e perfis independentes pautaram o debate nessa rede social, o que a diferencia da plataforma do Twitter, no qual influenciadores foram os principais responsáveis pela repercussão.

Tiveram destaque o UOL e outros veículos de imprensa, como G1, Metrópoles, Folha de S.Paulo e GloboNews. Os políticos que mais obtiveram engajamento com o tema foram André Janones (Avante-MG) e Bruno Zambelli (PL-SP), irmão da parlamentar presa. O perfil do PT também se sobressai nesta plataforma, segundo a Nexus.

No Facebook, 1.300 posts acumularam 324 mil interações. Em páginas do PT, da também deputada Sâmia Bomfim, do jornalista de celebridades Leo Dias e do influenciador Hugo Gloss, a prisão de Zambelli figurou entre os conteúdos com mais engajamento.

Em todas as redes sociais, o pico de menções à prisão de Zambelli foi na tarde de ontem. Ainda na rede de Elon Musk, a análise da Nexus detectou que o tema foi abordado por 46 mil usuários. A repercussão da prisão gerou 28,5 milhões de impressões (frequência com que o conteúdo aparece nas telas) e 1,1 milhão de curtidas. O pico de menções foi às 17h.