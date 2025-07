O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 3% no segundo trimestre de 2025, segundo cálculo inicial divulgado nesta quarta-feira, 30, pelo Departamento de Comércio do país. As expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast variavam de alta de 0,8% a avanço de 3,8%, com mediana de 2,3%. No primeiro trimestre, o PIB dos EUA teve contração anualizada de 0,5%.