'Assombro' e solidariedade, diz PGR sobre as sanções a Moraes

Do UOL, em São Paulo

A PGR (Procuradoria-Geral da República) repudiou as sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Procuradoria afirmou que recebeu a notícia com "assombro". "A Procuradoria-Geral da República recebe com assombro a notícia da imposição por Estado estrangeiro de sanção ao eminente ministro Alexandre de Moraes em decorrência do desempenho de suas funções jurisdicionais."

Manifesta solidariedade ao Ministro, ao Supremo Tribunal Federal e ao Judiciário brasileiro. Renova o reconhecimento da exatidão técnica das deliberações do Supremo Tribunal Federal e dos seus integrantes.

Procuradoria-Geral da República

Governo dos Estados Unidos anunciou sanções financeiras contra o ministro. Atingido pela Lei Global Magnitsky, essa punição é uma das mais severas disponíveis para Washington punir estrangeiros por graves violações de direitos humanos e práticas de corrupção.

Indivíduos e empresas que sofrem sanções da Lei Magnitsky sofrem punições financeiras. Contas bancárias e cartões de instituições norte-americanas são bloqueados por tempo indeterminado.

Contudo, o ministro não tem costume de ir aos EUA e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.