PF cumpre mandado na sede da CBF em investigação sobre suposta fraude eleitoral em Roraima

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal esteve na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira para cumprir mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre suposta fraude eleitoral no Estado de Roraima que envolveria o presidente da entidade, Samir Xaud.

De acordo com fontes da PF, Xaud foi alvo da ação por ser suplente da deputada federal Helena Lima (MDB-RR), acusada de compra de votos e apontada como principal investigada. A investigação teve início após uma apreensão de R$500 mil em setembro de 2024, às vésperas das eleições municipais no país, com o marido da parlamentar, disseram as fontes.

Xaud foi procurado pela Reuters, mas não respondeu de imediato. A deputada também não respondeu a um pedido de comentário enviado por email.

A CBF confirmou em nota oficial que agentes da PF estiveram na sede da entidade nesta quarta-feira, e afirmou que o presidente não é o principal alvo da operação.

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que recebeu agentes da Polícia Federal em sua sede entre 6h24 e 6h52 desta quarta-feira, num desdobramento de investigação determinada pela Justiça Eleitoral de Roraima. É importante ressaltar que a operação não tem qualquer relação com a CBF ou com o futebol brasileiro e que o presidente da entidade, Samir Xaud, não é o centro das apurações", afirmou.

"A CBF esclarece que, até o momento, não recebeu nenhuma informação oficial sobre o objeto da investigação. Nenhum equipamento ou material foi levado pelos agentes. O presidente Samir Xaud permanece tranquilo e à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários”, acrescentou.

Agentes da PF cumpriram no total dez mandados de busca e apreensão em endereços nos Estados do Rio de Janeiro e Roraima. “A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira, a Operação Caixa Preta, com o objetivo de investigar suspeita da prática de crimes eleitorais em Roraima”, informou a corporação em nota.

Segundo a PF, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$10 milhões nas contas dos investigados por suspeita de participação na suposta fraude.

Xaud foi eleito presidente da CBF em maio após o conturbado afastamento de Ednaldo Rodrigues, que havia sido reeleito para mais um mandato à frente da entidade, mas abriu mão do cargo após decisão judicial contrária a ele.