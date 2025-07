Ondas gigantes são esperadas na Polinésia Francesa e podem atingir até a América do Sul

O vulcão Klioutchevskoï, localizado na Península de Kamtchatka ? no extremo leste da Rússia, próximo ao mar de Bering e ao Oceano Pacífico ? entrou em erupção nesta quarta-feira (30), após um terremoto de magnitude 8,8 ter atingido a região no dia anterior. Isolada e pouco habitada, a península abriga uma das maiores concentrações de vulcões ativos do mundo. O forte abalo sísmico provocou alerta de tsunami em diversos países da bacia do Pacífico, com evacuações do Havaí ao Japão.

Ondas de mais de dois metros são esperadas na quarta-feira nas Ilhas Marquesas, na Polinésia Francesa, horas após o forte terremoto ocorrido no Pacífico, próximo à costa leste da Rússia.

O território ultramarino francês está bem preparado para enfrentar o alerta de tsunami alerta de tsunami.

Na Rússia, o alerta foi suspenso na região de Kamtchatka, segundo informações do governo. Edifícios foram inundados nesta quarta-feira no norte das ilhas Curilas, e médicos precisaram realizar uma cirurgia durante os tremores registrados em Kamtchatka.

Um dos maiores vulcões ativos do mundo

O serviço russo de estudos geofísicos confirmou a erupção pelo Telegram, publicando fotos e vídeos que mostram labaredas no céu e comentando: "Correntes de lava incandescente foram observadas na encosta oeste, com forte luminosidade e explosões."

O Klioutchevskoï é um dos maiores vulcões ativos do mundo, com 4.750 metros de altitude, e faz parte de um grupo de cerca de 30 vulcões ativos na península de Kamtchatka, uma área praticamente deserta.

Maior terremoto em mais de 70 anos

Esse terremoto foi o mais intenso na região em cerca de 73 anos. O abalo sísmico gerou alerta de tsunami em toda a bacia do Pacífico, alcançando Rússia, Japão, Havaí e Polinésia Francesa. O serviço sismológico local indicou que réplicas de até 7,5 de magnitude eram esperadas. Apesar de alguns feridos leves no Extremo Oriente russo, não há registros de mortes até o momento. As autoridades locais já suspenderam o alerta de tsunami.

Japão e Havaí reduzem os alertas

Nos Estados Unidos, as autoridades do condado de Havaí cancelaram na madrugada de terça para quarta-feira a ordem de evacuação nas áreas costeiras. "Tenham cuidado ao retornar e fiquem atentos aos danos", alertou o departamento de defesa civil na rede X (antigo Twitter), logo após o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico rebaixar o alerta para um simples aviso. Também foram emitidos alertas ao longo da costa oeste da América do Norte, do Alasca até a Califórnia.

No Japão, a agência meteorológica revisou seus alertas, mantendo-os apenas nas regiões do norte. Imagens ao vivo mostraram pessoas deixando as áreas costeiras de carro ou a pé, especialmente na ilha de Hokkaido. Um tsunami de 1,3 metro foi registrado no porto de Miyagi.

Alerta segue na Polinésia Francesa

Na Polinésia Francesa, o alerta permanece ativo. Ondas de até quatro metros são esperadas entre terça à noite e quarta-feira nas ilhas Marquesas. Segundo o Alto Comissariado, uma onda entre 1,1 e 4 metros deve atingir as ilhas Ua Huka, Nuku Hiva e Hiva Oa a partir das 00h57 (horário local).

A população dessas áreas foi levada a locais seguros e se prepara para passar a noite abrigada, segundo Xavier Marotel, secretário-geral do Alto Comissariado. "É um fenômeno que deve ocorrer durante a madrugada e pode durar de quatro a seis horas. Pode haver uma segunda ou até terceira onda. É algo comum, então é essencial permanecer em segurança por todo o período e não achar que acabou após a primeira onda", disse ele.

Alerta se espalha pelo Pacífico

A China também emitiu avisos de tsunami para partes da sua costa. Nas Filipinas, os moradores das áreas litorâneas foram orientados a se deslocar para o interior, e pescadores foram aconselhados a permanecer em alto-mar.

No lado oposto do Pacífico, Peru, México, Colômbia e Equador também ativaram alerta e realizaram evacuações, inclusive nos portos do arquipélago de Galápagos. Há expectativa de ondas entre 1 e 3 metros no Chile e Costa Rica.

(RFI com AFP)