Ondas de tsunami atingem Havaí após grande terremoto no extremo leste da Rússia

(Reuters) - Um forte terremoto de magnitude 8,8 ao largo da península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, provocou ondas de tsunami de até 5 metros nas proximidades e gerou ordens de retirada em locais tão distantes quanto o Havaí e em todo o Pacífico na quarta-feira.

O terremoto raso danificou edifícios e feriu várias pessoas na remota região russa, enquanto grande parte da costa leste do Japão -- devastada por um terremoto e tsunami de magnitude 9,0 em 2011 -- recebeu ordens de retirada.

Um morador da cidade de Petropavlovsk-Kamchatsky disse que o tremor continuou por vários minutos.

"Decidi deixar o prédio", afirmou Yaroslav, de 25 anos. "Parecia que as paredes poderiam desabar a qualquer momento. O tremor durou continuamente por pelo menos 3 minutos."

Imagens de vídeo divulgadas pelo ministério da saúde da região mostraram uma equipe de médicos em Petropavlovsk-Kamchatsky realizando uma cirurgia enquanto os tremores sacudiam seus equipamentos e o chão sob eles.

Ondas de tsunami atingiram partes de Kamchatka, inundando parcialmente o porto e uma fábrica de processamento de peixes na cidade de Severo-Kurilsk e varrendo embarcações de suas amarras, disseram autoridades regionais e o ministério de emergência da Rússia.

Imagens verificadas de drones mostraram que toda a costa da cidade estava submersa, com prédios mais altos e algumas instalações de armazenamento cercados por água.

"O terremoto de hoje foi grave e o mais forte em décadas de tremores", declarou o governador de Kamchatka, Vladimir Solodov, em um vídeo postado no aplicativo de mensagens Telegram. Cientistas russos disseram que foi o mais forte a atingir a região desde 1952.

No Havaí, ondas de até 1,7 metro atingiram as ilhas antes que o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico reduzisse seu nível de alerta para o Estado por volta das 5h50 (horário de Brasília), dizendo que não era esperado um tsunami de grandes proporções.

Os moradores da costa foram orientados a se refugiar em locais altos ou acima de prédios, e a Guarda Costeira dos EUA ordenou que os navios saíssem dos portos.

Os voos do aeroporto de Honolulu foram retomados mais tarde, informou o departamento de transportes, enquanto o principal aeroporto de Maui permanecia fechado, com os passageiros abrigados no terminal.

Ondas de tsunami de quase meio metro foram observadas até a Califórnia, e ondas menores atingiram a província canadense da Colúmbia Britânica.

AVISOS EM TODO O PACÍFICO

O Serviço Geológico dos EUA disse que o terremoto foi raso, a uma profundidade de 19,3 km, e centrado 119 km a leste-sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky, uma cidade de 165.000 habitantes.

Os alarmes de tsunami soaram nas cidades costeiras do Pacífico japonês e foram emitidas ordens de retirada para dezenas de milhares de pessoas.

Os trabalhadores deixaram a usina nuclear de Fukushima, onde um derretimento após o tsunami de 2011 causou um desastre radioativo, informou a operadora TEPCO.

Imagens da emissora pública NHK mostraram dezenas de pessoas na ilha de Hokkaido, no norte do país, no topo de um prédio, abrigadas sob tendas contra o Sol, enquanto barcos de pesca deixavam os portos para evitar danos causados pelas ondas que se aproximavam.

A emissora Asahi TV informou que uma mulher de 58 anos morreu quando seu carro caiu de um penhasco enquanto ela estava deixando a província de Mie, na região central do Japão.

A montadora Nissan Motor suspendeu as operações em algumas fábricas no Japão para garantir a segurança dos funcionários, informou a agência de notícias Kyodo.

Três ondas de tsunami foram registradas no Japão, sendo a maior de 1,3 metro, segundo as autoridades.

O secretário-chefe do Gabinete, Yoshimasa Hayashi, disse que não foram registrados feridos ou danos e que não houve irregularidades em nenhuma usina nuclear.

Ondas de tsunami de 1 a 3 metros podem ser fatais para as pessoas que são arrastadas, disse a NHK.

O Sistema de Alerta de Tsunamis dos EUA afirmou que ondas de mais de 3 metros eram possíveis ao longo de algumas costas da Rússia, das ilhas do norte do Havaí e do Equador, enquanto ondas de 1 a 3 metros eram possíveis em países como Japão, Havaí, Chile e Ilhas Salomão.

(Reportagem de Anusha Shah, Nilutpal Timsina, Mrinmay Dey, Shivani Tanna e Gursimran Kaur em Bengaluru, Lidia Kelly em Melbourne, Satoshi Sugiyama, Chang-Ran Kim e John Geddie em Tóquio, Nur-Azna Sanusi em Cingapura e Steve Gorman em Los Angeles)