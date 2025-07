Não é só proteína: veja vitaminas e minerais importantes para os músculos

Você já deve ter notado que alimentos com a palavra "Proteína" ganham cada vez mais espaço nos supermercados.

Porém, muito antes de se tornar um nutriente da moda, a substância já era destaque no prato de quem pratica exercícios, por ser protagonista no ganho de músculos. Mas a verdade é que a proteína não trabalha sozinha para isso. A reconstrução e multiplicação das fibras musculares depende de processos complexos que envolvem outros elementos. Entre eles, estão as vitaminas e os minerais.

Conhecidos como micronutrientes, eles são fundamentais para manter o equilíbrio do organismo e a saúde das células e dos tecidos. No aumento da massa muscular, especificamente, ativam enzimas que atuam na síntese (construção) de proteínas. A seguir, mostramos as vitaminas e os minerais mais importantes para a saúde dos seus músculos.

Vitaminas do complexo B: energia e crescimento

O grupo de oito vitaminas atua na produção de energia, no metabolismo de proteínas e no desenvolvimento de novas células. A B12, presente em alimentos como fígado bovino e de frango, se destaca quando o assunto é hipertrofia: ela é essencial para a formação e manutenção da estrutura da célula muscular. Quando está em falta, pode causar fadiga e fraqueza dos músculos.

Vitamina C: elasticidade e resistência

Quando dentro dos níveis recomendados, é importante pela sua ação antioxidante contra os radicais livres, liberados na prática de exercícios que visam à hipertrofia. Também participa da síntese de colágeno, proteína que dá elasticidade e resistência ao tecido muscular. Acerola, brócolis e couve são exemplos de alimentos ricos em vitamina C.

Vitamina D: força e regeneração

Uma pesquisa da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e da University College London, publicada em 2022, apontou que a deficiência dessa vitamina em idosos aumentou em 70% o risco de fraqueza muscular. Luciane Osse, nutróloga do Hospital Nove de Julho, explica que o nutriente participa da função muscular e da regeneração, regula a expressão gênica e a integridade do tecido. A D3 é sua forma mais importante —até 90% dela é produzida com a exposição da pele ao sol, mas a vitamina também pode ser obtida pela alimentação, em peixes como salmão, sardinha e atum.

Magnésio: energia e desempenho

Estudos indicam que o mineral atua na produção de ATP (fonte de energia para os músculos), na síntese de proteínas e na contração e no relaxamento muscular. Baixos níveis de magnésio estão relacionados à fadiga, à perda de massa magra e a uma piora no desempenho físico. Você encontra o mineral em alimentos como castanhas, amêndoas e feijão.

Cálcio: mais do que ossos fortes

Muito associado à saúde dos ossos, o mineral também é fundamental para a contração muscular. Por isso, sem bons níveis do nutriente no organismo não acontece o estímulo necessário para o músculo crescer. Laticínios estão entre as principais fontes de cálcio.

Ferro: recuperação

De acordo com Luciane Osse, esse micronutriente merece destaque, especialmente para quem pratica exercícios aeróbicos (corrida, ciclismo) ou possui perdas menstruais. "O ferro participa do transporte de oxigênio e da produção de energia mitocondrial, e sua deficiência pode causar cansaço, queda no rendimento e dificuldade na recuperação muscular."

Os sinais da falta de nutrientes

Não é simples perceber sozinho uma deficiência de micronutrientes. Mas Warlindo Neto, especialista em clínica médica e medicina esportiva e coordenador da unidade de internação do Hospital Alvorada Moema, em São Paulo, diz que alguns sinais podem servir de alerta: "Cãibras excessivas durante o exercício, lesões musculares e ausência de evolução dentro do objetivo, ou seja, quando a pessoa está treinando bem há meses e não consegue ganhar massa magra, não vê melhora na performance ou sente muito cansaço."

Osse recomenda procurar um nutricionista ou médico com experiência em nutrição clínica, como o nutrólogo: "A abordagem individualizada é a forma mais segura e eficaz de garantir que a nutrição esteja, de fato, contribuindo para o ganho de massa muscular." A avaliação envolve histórico alimentar, sinais clínicos, exames laboratoriais e, quando necessário, análise da composição corporal.

Segundo Dennys Esper Cintra, nutricionista da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), um cardápio variado e colorido, rico em verduras, legumes, frutas, oleaginosas, laticínios e grãos integrais já fornece todos os micronutrientes necessários para o corpo e para o ganho muscular. Quem não tem acesso a um profissional para ajudar a montar o prato pode começar por aí.

O uso de suplementos só deve ser feito sempre com orientação profissional, em casos específicos que podem levar à deficiência nutricional, como dietas muito restritivas, condições de saúde que dificultam a absorção dos nutrientes ou treinos intensos com alto gasto energético. Nesses casos, o acompanhamento de um profissional da saúde é essencial.

Fontes: Dennys Esper Cintra, nutricionista coordenador do laboratório de genômica nutricional da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); Luciane Osse, nutróloga do Hospital Nove de Julho; Warlindo Neto, coordenador da Unidade de Internação do Hospital Alvorada Moema e especialista em Clínica Médica e Medicina Esportiva.