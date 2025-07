Moraes não tem contas nem bens nos EUA

Do UOL, em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), não possui contas bancárias nem bens nos Estados Unidos, país onde ele foi enquadrado na Lei Magnitsky, que prevê punições financeiras a pessoas que o país considera que tenham violado direitos humanos.

O que aconteceu

Ministro não tem costume de ir aos EUA e não possui bens lá. Na prática, isso significa que ele não será impactado diretamente com nenhuma medida de bloqueio de bens ou de contas no país.

Assim como outros ministros da Corte, Moraes tem costume de ir a eventos jurídicos internacionais em países da Europa. Somente no mês de julho, ele participou de ao menos dois eventos em Portugal, o Fórum de Lisboa, organizado pelo IDP, e o Seminário de Verão, na Universidade de Coimbra.

Como mostrou o UOL, o ministro enfeita a entrada de seu gabinete com réplica da Constituição dos EUA. Também há uma réplica da Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776.

É a primeira vez que uma autoridade brasileira é punida pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2016 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção e, em meio ao lobby do deputado Eduardo Bolsonaro, o governo Trump decidiu aplicar a punição a Moraes, que conduz as ações penais e investigações que atingem diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.

Lei prevê três tipos de punição. Restrição de acesso ao território dos Estados Unidos, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar com toda e qualquer instituição bancária que atue no país.

Visto já estava bloqueado. Na sexta passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia anunciado a proibição de entrada no país de Moraes, parentes e "seus aliados" na Corte. Pessoas envolvidas na discussão, por sua vez, afirmam que tiveram os vistos revogados o procurador-geral, Paulo Gonet, o delegado da Polícia Federal Fábio Shor e outros ministros do Supremo à exceção de Kassio Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux.