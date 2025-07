Não é possível dizer que a montanha do tarifaço aplicado pelo presidente americano, Donald Trump, contra importações pelos Estados Unidos de produtos brasileiros acabou parindo um rato.

Mas as muitas exceções ao aumento de tarifas determinadas no decreto de Trump, ao lado da prorrogação do prazo para o início da cobrança, terminaram não se configurando no monstro exterminador que chegou a ser previsto.

Não há razões econômicas no decreto em que Trump impôs sobretaxas de 40%, em cima das de 10% já fixadas anteriormente, perfazendo 50%, às exportações brasileiras para os Estados Unidos. No decreto, porém, cerca de 700 itens exportados pelo Brasil ficaram isentos da sobretaxa. Estimativas iniciais apontam que quase metade do valor total exportado pelo Brasil exporta para os Estados Unidos ficou fora da sobretaxação.



Aviões, combustíveis, veículos e peças, suco de laranja, produtos de ferro, aço, alumínio e cobre, metais e minerais, produtos agrícolas, madeiras, e fertilizantes estão entre os itens que não sofrerão sobretaxas. Também não serão sobretaxadas as importações que chegarem aos destinos americanos até 6 de agosto e possam ser desembaraçadas para consumo até 5 de outubro.

Divulgado nesta quarta-feira (30), o decreto se preocupa em determinar "emergência nacional"— classificação necessária para impor tarifas acima de 15%. Para tanto, Trump afirma que ações do governo brasileiro representariam uma "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA".

De acordo com decreto de Trump, "membros do governo do Brasil tomaram medidas que interferem na economia dos Estados Unidos, infringem os direitos de livre expressão dos cidadãos americanos, violam os direitos humanos e minam o interesse dos Estados Unidos em proteger seus cidadãos e empresas."

Outra alegação de Trump para impor sanções ao Brasil, descritas no decreto em que são impostas as tarifas de 50%, descreve que "membros do governo do Brasil também estão perseguindo politicamente um ex-presidente do Brasil, o que está contribuindo para o colapso deliberado do Estado de Direito no Brasil, para a intimidação politicamente motivada naquele país e para abusos de direitos humanos."

São óbvias falsidades, na esteira de uma tentativa de intervenção em assuntos políticos internos do Brasil. Configura uma ação tão escancarada que assume ares de caricatura, mas que é típica de uma visão imperialista que governos americanos adotam em relação ao resto do mundo.

A primeira reação, nos mercados de ativos, sinalizam a compreensão de que o tarifaço ficou pela metade, e que os prazos, embora pequenos, para a aplicação efetiva das sanções ainda permitiria negociar novas isenções, como, por exemplo, para carnes e, principalmente, café.

Na Bolsa de Valores, impulsionados pela forte valorização das ações da Embraer, poupada nas sobretaxas, o índice Bovespa fechou com alta de quase 1%, enquanto a cotação do dólar, depois de oscilar ao longo do dia, encerrou o pregão com alta de 0,4%, a R$ 5,59.