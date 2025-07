Ministro da Previdência defende mudança na aposentadoria rural pelo INSS

Em entrevista ao UOL, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz (PDT), defendeu uma mudança na aposentadoria rural em uma eventual reforma da Previdência.

O que aconteceu

A aposentadoria rural é um dos maiores desequilíbrios no INSS. Em 2024, a arrecadação com contribuintes rurais foi de R$ 9,9 bilhões, e o gasto com aposentados, R$ 191,3 bilhões.

"A Constituição prevê e é um dever do Estado socorrer essas pessoas." "O que eu defendo é que esse contingente deixe de fazer parte da Previdência Social e passe para a rubrica da assistência social", disse.

Mudança poderia dar mais transparência. "Vai sair tudo do mesmo bolso, da União, mas ficaremos com mais clareza do tamanho que a Previdência tem, porque hoje, parte dos gastos da Previdência são, na realidade, assistência social", afirmou.

Nada muda antes da eleição. O ministro frisou, porém, que acredita que a discussão sobre reforma da Previdência vá ficar para 2027, já que o ano que vem é de eleições presidenciais. "Eu diria que esse tema (da aposentadoria rural) deve ser o primeiro tema a ser enfrentado quando o governo estiver começando, em 2027", disse.

Defesa do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Ministro disse que cabe a ele defender o benefício — o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse haver uma "indústria da concessão do BPC", provocado por decisões judiciais garantindo os pagamentos.

O ministro Haddad pressiona a Previdência para conter o gasto, é sobre ele que recai essa responsabilidade de sinalizar o cuidado fiscal. Ele é o atacante, o ministro que faz gol, mas eu fico na zaga, cuidando da proteção social.

Wolney Queiroz, ministro da Previdência

A entrevista para o Canal UOL foi conduzida pelas colunistas Carla Araújo e Natália Portinari, em Brasília.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do UOL Entrevista: