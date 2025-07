Microsoft tem receita trimestral acima das expectativas com forte demanda pelo Azure

(Reuters) - A Microsoft divulgou receita acima das estimativas de Wall Street nesta quarta-feira, com a forte demanda empresarial por ferramentas de inteligência artificial impulsionando o crescimento na sua unidade de computação em nuvem, Azure.

A receita total da Microsoft subiu 18%, para US$76,4 bilhões no quarto trimestre fiscal da empresa, que corresponde ao período de abril a junho. Analistas, em média, esperavam US$73,81 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

A receita do Azure aumentou 39%, em comparação com as estimativas da Visible Alpha de 34,75%.

As ações da empresa disparavam mais de 6% nas negociações pós-mercado.

A Microsoft, segundo maior provedor de nuvem, disse que a receita anual do Azure ultrapassou US$75 bilhões, ao divulgar pela primeira vez as vendas da unidade em dólares. Isso se compara às estimativas de US$74,62 bilhões da Visible Alpha e à receita de US$107,56 bilhões em 2024 do Amazon Web Services, líder em computação em nuvem.

A big tech está sob pressão para oferecer retornos mais sólidos sobre os bilhões de dólares que tem investido em IA, com analistas estimando que mais de US$330 bilhões serão gastos este ano, principalmente em data centers.

As ações da Microsoft acumulam alta de mais de 21% em 2025 com o otimismo de que a demanda pelo Azure -- crucial para a execução de cargas de trabalho de IA, especialmente a tecnologia da OpenAI -- continuará forte.

A empresa também tem promovido a IA agêntica, tecnologia capaz de lidar com tarefas rotineiras sem intervenção humana, lançando um conjunto de agentes autônomos, incluindo um para o GitHub Copilot.

(Reportagem de Deborah Sophia em Bengaluru)