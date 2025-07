Microsoft tem lucro líquido de US$ 27,2 bi no 4º trimestre fiscal e supera previsão; ação salta

A Microsoft informou lucro líquido acima do esperado no quarto trimestre, desencadeando alta das ações no after hours da Bolsa de Nova York.

A companhia anunciou lucro líquido de US$ 27,2 bilhões, o que representou um aumento de 24% sobre o mesmo período de 2024. O lucro ajustado foi de US$ 3,65 por ação, um aumento de 24%, sobre receita de US$ 76,4 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam ganho por ação de US$ 3,37 com receita de US$ 73,9 bilhões.

"Encerramos o ano fiscal com um trimestre forte, destacado pela receita da Microsoft Cloud atingindo US$ 46,7 bilhões, um aumento de 27% (aumento de 25% em moeda constante) em relação ao ano anterior", disse Amy Hood, vice-presidente executiva e diretora financeira da Microsoft.

A receita com produtos e serviços em nuvem do Microsoft 365 no segmento comercial aumentou 16%, impulsionada pelo crescimento de 18% na receita da nuvem comercial do Microsoft 365 (aumento de 16% em moeda constante). Já o segmento voltado para o consumidor, que abrange produtos e serviços para uso individual e familiar, teve aumento de 21% da receita.

A receita com o Linkedin aumentou 9%.

Perto das 17h18 (horário de Brasília), as ações da fabricante do Windows disparavam 6,7% no after hours, após subirem 0,13% na sessão regular da Bolsa de Nova York.