Microsoft divulga forte crescimento do lucro trimestral graças a IA e nuvem

A gigante tecnológica Microsoft divulgou nesta quarta-feira (30) um lucro superior às expectativas no trimestre encerrado em junho, impulsionado por suas unidades de computação em nuvem e inteligência artificial (IA).

O grupo reportou um lucro de US$ 27,2 bilhões, sobre uma receita de US$ 76,4 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 29,9 bilhões procedentes do seu negócio de "nuvem inteligente".

"A nuvem e a IA são os motores da transformação empresarial em todos os setores e indústrias", destacou o diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, no comunicado sobre os resultados da empresa.

