Meta supera expectativas e ações disparam

A Meta anunciou nesta quarta-feira (30) resultados financeiros sólidos no segundo trimestre, com um aumento de 22% de sua receita em 12 meses, aos US$ 47,5 bilhões, graças ao investimento contínuo em inteligência artificial.

O preço da ação da dona do Facebook e Instagram disparou 10% após o fechamento do mercado, impulsionado por investidores satisfeitos com o crescimento dos negócios de publicidade da empresa e o aumento de usuários em suas plataformas.

