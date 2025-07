Meta supera em lucros e receita no 2º trimestre em meio ao impulso em IA, ação sobe 10%

A Meta Platforms, dona do Facebook, superou as expectativas de lucros do segundo trimestre na tarde de quarta-feira, 30.

O lucro por ação subiu para US$ 7,14, em comparação com a estimativa de consenso dos analistas de US$ 5,88, de acordo com a FactSet, e acima dos US$ 5,16 do ano passado. O lucro líquido foi de 18,34 bilhões no período.

A receita do trimestre atingiu US$ 47,5 bilhões, também acima das expectativas de US$ 44,8 bilhões, e um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Da mesma forma, as métricas importantes da Meta - usuários diários, impressões de anúncios e preço por anúncio - superaram todas o consenso de Wall Street com o uso intenso de inteligência artificial pela empresa, segundo a Meta.

As 17h25 (de Brasília) as ações da Meta subiam 10,60% no after hours de Nova York.