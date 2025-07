Macron critica acordo comercial entre UE e EUA, mas o vê como o primeiro passo, dizem fontes

PARIS (Reuters) - O presidente da França, Emmanuel Macron, criticou nesta quarta-feira um acordo-quadro firmado entre a União Europeia e os Estados Unidos no domingo, dizendo que ele mostrava que o bloco não havia conseguido ser "temido" pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

"Para ser livre, você precisa ser temido. Não fomos temidos o suficiente", disse ele aos ministros, segundo autoridades francesas.

Embora o acordo ofereça mais visibilidade às empresas francesas, Macron disse que era apenas um primeiro passo e que continuaria a ser negociado.

"Agora, mais do que nunca, é importante acelerar a agenda europeia de soberania e competitividade", disse Macron, de acordo com as autoridades.

