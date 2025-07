Lula se solidariza com Moraes e prega soberania: "Justiça não se negocia"

O presidente Lula disse que não aceita interferências externas e se solidarizou com Alexandre Moraes, alvo de sanção dos Estados Unidos. "É inaceitável a interferência do governo norte-americano na Justiça brasileira." A afirmação ocorreu em nota divulgada na noite de hoje.

O que aconteceu

O texto atribui a sanção contra Moraes ao bolsonarismo. Trump disse que a sobretaxa é consequência do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. A nota do Planalto declarou que o ministro do STF foi "alvo de sanções motivadas pela ação de políticos brasileiros que traem nossa pátria".

Lula rebateu as acusações de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. O governo americano aplicou a Lei Magnitsky em Moraes sob o argumento de que ele persegue Bolsonaro. A nota ressalta que "o Brasil é um país soberano e democrático, que respeita os direitos humanos e a independência entre os Poderes".

Utilizar argumentos políticos para aplicar sanções foi alvo de critica de Lula. "O governo brasileiro considera injustificável o uso de argumentos políticos para validar as medidas comerciais anunciadas pelo governo norte-americano contra as exportações brasileiras."

A nota informa que o Brasil mantém disposição para dialogar com o governo americano. "O Brasil segue disposto a negociar aspectos comerciais da relação com os Estados Unidos".

Também houve uma menção indireta às big techs. A nota assinada por Lula reitera os princípios legais brasileiros sobre o tema. "A sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a democracia".

Alckmin liderou o time de negociação brasileiro Imagem: Reprodução/EBC

Perdas mútuas

O Brasil atuou para convencer os Estados Unidos de que a sobretaxa é um jogo de "perde-perde". O argumento foi que o tarifaço levaria inflação ao consumidor americano, citando produtos como café e suco de laranja.

Também foi mencionada a perda de empregos. A Embraer, por exemplo, tem uma fábrica na Flórida que reúne trabalhadores qualificados em um setor de alta tecnologia e valor agregado.

A estratégia gerou a uma série de exceções. De acordo com a Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), 694 produtos foram isentos da sobretaxa e representam 43% das exportações aos Estados Unidos.

O impacto do tarifaço foi discutido por Lula e ministros no final da tarde. Antes do encontro, o presidente havia declarado que hoje era "o dia sagrado da soberania".

Enfrentamento a Trump

O governo federal escolheu não demonstrar fraqueza. À frente das negociações, o vice Geraldo Alckmin (PSB) repetia que o país estava aberto ao diálogo. Ao mesmo tempo, Lula deixava claro que o Brasil não aceitaria interferência no STF (Supremo Tribunal Federal).

Trump usou argumentos políticos para justificar a sobretaxa. O presidente americano queria o fim do processo no STF contra Jair Bolsonaro e a participação do aliado nas eleições do ano que vem.

Em entrevista ao New York Times publicada hoje, Lula rejeitou a proposta. Ele repetiu a atitude adotada desde o anúncio do tarifaço, em 9 de julho, ao dizer que "estava levando a sobretaxa a sério, mas que não estava com medo".

Em outro trecho, Lula pediu respeito. "Trato todos com o maior respeito. Mas quero ser tratado com respeito." Ministros fizeram coro e rebateram declarações e atitudes dos Estados Unidos.

Logo que o tarifaço foi anunciado, Gleisi Hoffmann reagiu. A ministra das Relações Institucionais postou críticas no X assim que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes foi confirmada. Ela reclamou de tentativa de interferência no Poder Judiciário e usou o termo "ato violento e arrogante".

Tenha certeza de que estamos tratando isso [tarifas dos EUA] com a maior seriedade. Mas seriedade não requer subserviência.

Lula ao New York Times

O governo Trump detalhou o tarifaço nesta quarta com longa lista de exceções Imagem: Divulgação / Casa Branca

Falta de diálogo

A negociação com os Estados Unidos não seguiu meios diplomáticos. A embaixadora do Brasil em Washington não foi recebida e uma carta enviada pelo governo brasileiro em maio ficou sem resposta.

O ministro das Relações Exteriores viajou aos Estados Unidos sem saber se seria recebido. Somente hoje, no dia da confirmação do tarifaço, Mauro Vieira teve um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado do governo americano.

O Brasil criou um grupo de trabalho. Ele foi comandado por Geraldo Alckmin, vice-presidente, ministro do Desenvolvimento e bem relacionado com o setor privado.

O trabalho consistiu em reuniões com setores afetados. Diferentemente de Lula, Alckmin foi mais político e sempre defendeu o diálogo para resolver a situação, no que foi elogiado por empresários.

O grupo de trabalho decidiu que o setor privado atuaria em conjunto com o governo. Escritórios de lobby foram contratados nos Estados Unidos para mostrar a Trump que seria um "jogo de perde-perde".

Empresas brasileiras conversaram com empresas brasileiras com as quais fazem negócios. Associações americanas foram procuradas e houve solicitação para acionarem congressistas com os quais mantêm relação.

Um grupo de senadores viajou aos Estados Unidos. Eles estavam procurando reaproximação pela via política e se encontraram com empresários e parlamentares americanos.

A atuação de Eduardo Bolsonaro é considerada fator de desgaste do bolsonarismo Imagem: Reprodução/Revista Oeste

Impacto político

A atitude de Trump ajudou na popularidade de Lula. O governo se enrolou na bandeira da soberania repetindo que não aceitaria intromissão no Judiciário.

Com isso, o presidente atraiu apoio de empresários. Houve sintonia na busca por uma solução e setores alinhado a Bolsonaro, como o agro, ficaram contra o ex-presidente.

Ao mesmo tempo, Eduardo Bolsonaro atacou Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador de São Paulo é visto como nome mais competitivo da oposição para corrida presidencial no ano que vem.

Por fim, considerável parte da população culpou o bolsonarismo pelo tarifaço. Parte desta avaliação se deve a Eduardo Bolsonaro dizer que trabalhou por sanções ao Brasil e ter comemorado as medidas de Trump.