Lula desafia Trump e defende soberania brasileira em rara entrevista ao New York Times

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu sua primeira entrevista ao The New York Times em 13 anos, em meio à tensão diplomática provocada pela decisão de Donald Trump de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Lula criticou duramente a postura do presidente norte-americano e defendeu o Brasil com firmeza.

Segundo Lula, Trump está tentando pressionar o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, com ameaças comerciais, enquanto ignora as tentativas de diálogo por parte do governo brasileiro. "Pode ter certeza de que estamos tratando isso com a máxima seriedade. Mas seriedade não exige subserviência", afirmou. "Trato todos com muito respeito. Mas quero ser tratado com respeito", declarou o presidente brasileiro.

Trump justificou as tarifas como resposta ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentar se manter no poder após perder as eleições de 2022. Lula rebateu: "Talvez ele não saiba que, aqui no Brasil, o Judiciário é independente".

O presidente brasileiro também acusou Trump de violar a soberania nacional: "Em nenhum momento o Brasil vai negociar como se fosse um país pequeno diante de um país grande." E completou: "Reconhecemos o poder econômico dos Estados Unidos, reconhecemos o poder militar dos Estados Unidos, reconhecemos o tamanho tecnológico dos Estados Unidos".

Lula lamentou que Trump tenha anunciado as tarifas por rede social, sem qualquer contato diplomático direto. "O que está nos impedindo é que ninguém quer conversar. Eu pedi para fazer contato", disse, revelando que representantes brasileiros já participaram de ao menos dez reuniões com autoridades norte-americanas sem retorno efetivo.

Ele também alertou que a tentativa de Trump de ajudar Bolsonaro terá consequências para os próprios norte-americanos: "Nem o povo norte-americano, nem o povo brasileiro merecem isso. Vamos sair de uma relação diplomática de 201 anos de ganha-ganha para uma relação política de perde-perde".

"O Brasil tem uma Constituição"

Repercutindo o artigo do NYT, o britânico The Guardian destacou que Lula "também afirma não tem receio de criticar Trump publicamente, a quem recentemente chamou de 'imperador'".

"O Brasil tem uma Constituição, e o ex-presidente está sendo julgado com pleno direito à defesa", declarou Lula, em entrevista ao diário britânico.

A fala ocorre em meio à escalada de tensões com os Estados Unidos, após Donald Trump anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Lula criticou duramente a justificativa de Trump, que relaciona as sanções ao processo contra Bolsonaro, acusado de tentar impedir a posse de Lula ? inclusive com planos de assassinato, segundo documentos judiciais.

Lula, por outro lado, lembra o jornal britânico, sugeriu que o impasse pode não se concretizar, comparando a situação ao famoso bug do milênio: "Você se lembra de quando estávamos prestes a passar de 1999 para 2000, e houve pânico mundial de que os sistemas de computador iam travar? Nada aconteceu". Ainda assim, ponderou: "Não estou dizendo que nada vai acontecer, mas temos que esperar o Dia D para saber", declarou.

(RFI com agências)