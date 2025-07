Lucro do HSBC cai com prejuízos na China

HONG KONG/LONDRES (Reuters) - O HSBC Holdings relatou uma queda mais acentuada do que a esperada em seu lucro nesta quarta-feira, prejudicado por baixas contábeis decorrentes de exposições a um banco chinês e a imóveis de Hong Kong, enquanto o banco avança com uma reestruturação global.

Sua queda de 26% no lucro antes dos impostos no primeiro semestre mostrou o desafio que o presidente-executivo Georges Elhedery tem pela frente, já que o maior banco da Europa acumulou perdas na China, onde tem focado seus planos de crescimento nos últimos anos após perder espaço nos mercados ocidentais.

Elhedery, que realizou uma ampla reestruturação no banco depois de assumir o comando no ano passado, disse em uma teleconferência de resultados que o banco começou a analisar seus negócios de banco de varejo na Austrália, Indonésia e Sri Lanka, e começará a encerrar seus negócios de varejo em Bangladesh no segundo semestre deste ano.

O banco registrou um lucro de US$15,8 bilhões nos primeiros seis meses deste ano, abaixo das estimativas dos analistas de US$16,5 bilhões.

As ações do HSBC, listadas em Londres, caíram 4%, igualando as perdas anteriores de suas ações de Hong Kong .

(Reportagem de Selena Li, em Hong Kong, e Lawrence White, em Londres)